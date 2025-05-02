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娛樂 最新消息

貴婦奈奈200萬交保 律師預測她「下一步動向」網看傻

貴婦奈奈以200萬元交保。（記者塗建榮攝）貴婦奈奈以200萬元交保。（記者塗建榮攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「貴婦奈奈」與前醫師男友黃博健涉吸金上億元，潛逃加拿大7年後，昨（1）返台歸案，訊後被北檢諭知200萬元交保，限制居住、出境與出海，並配戴電子腳鐐。對此，女律師李怡貞也發文預測貴婦奈奈的下一步。

李怡貞昨日就在臉書發文狠酸，「貴婦奈奈這個狀態，剛長程飛機回來，妳不要跟我說看不出來剛特別染髮頭，甚至把頭髮吹過（上直下彎），看來是萬全的準備好要切割乾淨的樣子，又或是錢都處理完了。」她也指出，貴婦奈奈接下來要拚不被羈押，認為對方既然回國，說不定連交保金都已經準備好。

如今貴婦奈奈順利交保，李怡貞也再次發文表示，一切如她所料，並推測貴婦奈奈的下一步行動，「果真，貴婦奈奈200萬交保，接下來開直播哭可憐了吧。」李怡貞還在留言區開酸，「接下來自由自在地在家吹冷氣了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言驚呼，「開始貴婦生活了」、「算命都沒妳準啦！太崇拜了」、「真的是劇本都寫好，怎樣脫罪了」，至於有網友疑惑貴婦奈奈為何有錢交保？李怡貞則嘲諷回覆，「放心，錢都是別人的。」

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