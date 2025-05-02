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館長員工被打「報案無三聯單」？ 王浩宇打臉：抹黑警方

王浩宇（右）發文打臉館長。（資料照）王浩宇（右）發文打臉館長。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢昨（1日）發影片稱，員工被不明人士毆打，且報案連三聯單都拿不到，警方還表示可能很難處理。對此，桃園市長張善政立刻發聲譴責暴力，而前桃園市議員、名嘴王浩宇則發聲打臉館長，直指該員工根本沒提告。

館長陳之漢昨天發影片指出，健身房中壢館的員工27日在路口發傳單，被不明人士毆打和辱罵，「那個人一直罵他政治的事情，罵說你老闆426（遊行）講什麼東西啊！東罵西罵」，並稱，員工向警方報案卻連三聯單都拿不到，警方僅回應，「這個很麻煩，可能找不到人」。

王浩宇貼文。（翻攝自臉書）王浩宇貼文。（翻攝自臉書）

對此，王浩宇在臉書發文打臉館長說詞。他表示，目前得知該員工根本沒提告，也說不出被打的時間和地點，警方看了一小時監視器，根本沒證據，因此無法處理。

針對館長抱怨警方不積極處理案件，王浩宇痛轟館長「唬爛抹黑警方」，指出派出所監視器顯示，員警陪看一小時監視器，當事人還跟員警道謝。

至於是不是真的如同館長說的該員工是被政治激進人士毆打，王浩宇表示，這部分尚待查證，強調中壢在他的任內，已完成天羅地網監視器設，且事發地點是鬧區，一定有監視器，完全沒有模糊空間。

王浩宇呼籲，桃園市警局、中壢分局協助釐清相關的真相，如果真的有暴力情況應該立刻查辦，並反諷：「如果又像之前被卡車撞一樣出事就怪民進黨，我是覺得館長以後說話，可信度會越來越低。

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