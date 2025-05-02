罔腰揭900萬房貸現況 月繳3.9萬苦嘆：光利息就能租房到死

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「罔腰」過去曾和「鳳梨」吳泓逸交往過4年，兩人分手後不時會在社群互槓，話題不斷。近年罔腰積極經營電商事業，終於在2023年買下人生第一間房，昨（1）他也發文分享房貸現況，苦嘆「中央銀行升息之後超有感」。

罔腰自曝房貸現況。（翻攝自臉書）

罔腰在臉書透露，自己目前的房貸金額約為900萬，每月房貸支出約3萬8000元至3萬9000元左右，其中本金約2萬1000元，利息則大約1萬7000元，讓他忍不住直呼，「我都覺得利息可以讓我每個月租屋租到我死，想換那裡就租那裡了⋯大家也有感嗎？中央銀行升息之後超有感。」

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罔腰進一步詢問專家才發現，「是正常的，原來大家房貸，利息都繳那麼多。」貼文一出也引起不少共鳴，網友紛紛留言，「我一個月5萬多….有時候真心覺得還是租房子比較省…反正死了帶不走！」、「現在買房族有一部分的人怕，老了沒人敢租給他們」、「通膨後錢都不值錢了，房子比較值錢」。

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