才發聲挺楊丞琳！張棋惠被爆「私下說壞話」 本人回應了

楊丞琳（左）和張棋惠是一對好姐妹。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Makiyo近日登上Podcast節目《薔薔栗膠》踢爆，楊丞琳「紅了就翻臉不認人」，引起軒然大波，許多藝人好友都為她發聲，昔日跟她同為「4 in LOVE」成員的張棋惠也發長文力挺。豈料，有網友爆料，張棋惠曾私下說楊丞琳壞話，如今又上演「姐妹情深」，對此，張棋惠親自回應了。

有網友在Threads踢爆，大學時期有朋友在夜店遇到張棋惠，當時對方一直偷臭楊丞琳，認為楊丞琳模仿土撥鼠的經典表情是自己先開始的，如今楊丞琳捲入「大頭症」風波，張棋惠出面力挺，讓該網友直呼，「結果現在又來個姐妹情深 不知道楊丞琳知不知道。」



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張棋惠坦言曾經對楊丞琳態度不佳。（翻攝自Threads）

該貼文曝光後，立刻掀起討論，更釣出張棋惠本人親自回應，首先她點出指控不合理的地方並加以反諷，「真的！她幹嘛搶走我的土撥鼠，還這麼厲害把它讓更多人知道，我當時一定在夜店跳舞，跳到一半突然想起了我的土撥鼠，然後一定很大聲的說給不認識的人聽，吼～我應該當時在馬路上遇到人就要大聲說～丞琳搶走我的土撥鼠。」

張棋惠反諷網友的爆料。（翻攝自Threads）

此外，張棋惠坦承，「小時候曾經對楊丞琳很機車」，不過後來自己退出演藝圈、狀況不好時，楊丞琳都有全力關心她，兩人也曾經歷彼此的好壞，變得跟家人一樣，直言「她是我朋友，你朋友有難，甚至被無中生有的誤會，試問？你該不會不替她發聲吧？」

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