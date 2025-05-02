大牙月收1萬遭酸裝可憐「確診重度憂鬱」 聽醫生1句話爆哭

羅子秦／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕「大牙」周宜霈2023年6月指控陳建州性騷擾，至今快2年，只有零星工作找上門，月收入只有1萬元，喊話想演八點檔，讓許多網友紛紛發文替她抱不平，而她上Podcast節目《我在案發現場》提到在metoo事件爆發、承認收入銳減後，有不少酸民說她「又在裝可憐」，讓她罹患重度憂鬱症，後來求診，醫生認出她，對她說「妳是善良的人，謝謝妳」，讓脆弱的她直接在診間崩潰大哭。

大牙傾吐至今未收到陳建州一句道歉。（資料照，記者胡舜翔攝）

大牙提到有段時間除了面臨陳建州威脅求償千萬，還要負擔家裡經濟，讓她身心俱疲，一次跟朋友提到「在思考要用什麼方式離開，才不會帶給大家麻煩」，讓老公意外聽見，火速通知她的經紀人。

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經紀人得知後把大牙訓斥了一頓，經紀人喝斥大牙：「有這麼多人支持妳，怎麼會想要離開？」她才意識到自己生病、心理出問題，於是決定到醫院尋求精神科的幫助，坦言自己在填寫憂鬱症表格時崩潰，後來被診斷出確診重度憂鬱症。

大牙求診後，主治醫生第一次沒有發現她的身分，一直到第二次她說出自己深受官司所苦，對方才發現她就是大牙本人，醫生說了一句「妳是善良的人，謝謝妳」，讓脆弱的她一聽瞬間眼淚潰堤。

此外，許多網友為她沒戲演抱不平，她透露自己能理解電視台「不敢找她演戲」的原因，畢竟一部戲的完成是很多工作人員心血組成的，好不容易熬到上映，劇組總不會想要焦點全都放在演員的官司上。

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