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呂秋遠遭控逼墮胎「這是受精卵」 女方怒斥：你到底哪裡受傷？

呂秋遠私生子風波持續延燒。（資料照）呂秋遠私生子風波持續延燒。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名律師呂秋遠近日爆出私生子風波，儘管他低調承認這是私事，沒必要向社會交代，但孩子生母林女仍持續爆料，指控呂秋遠曾逼迫她墮胎並說「這是受精卵」，引起爭議。

相關新聞：呂秋遠「私生子生母」揭露把妹話術 不願墮胎慘被開除

林女於臉書撰文表示，這件事她從頭到尾都是被害人，更沒有決定權，感嘆呂秋遠自稱人情練達，卻無法好好面對此事，甚至沒有問過她的身體狀況，完全不擔心是否有其他疾病，只用一通電話就想打發一條生命。

林女指出，自己在與呂秋遠討論孩子問題時，呂秋遠曾表示，「妳如果要生，我不會支持，我只能尊重，我沒有逼妳要選什麼，可以做想要的選擇，我也只能做我的」，態度相當堅定不要小孩，對此，林女回應，「你知道你在要求我殺掉我的孩子嗎？」卻換來男方冷血的回答：「這是受精卵。」

林女透露，呂秋遠說過，「我覺得很受傷，妳知道我不要孩子」，這讓她相當訝異並怒斥，「到底是誰受傷？你寧願花500萬去美國跟不認識的女人做小孩，也不願意留下我的小孩？我拿掉小孩傷到的是我的身體，我留下小孩傷到的是我的律師工作，你到底哪裡受傷？」她也提到，呂秋遠曾說「拖越久對你身體狀況越不好」，並建議她盡快與醫師約時間，讓她感到無言以對。

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