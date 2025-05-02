（專訪）何守正揮別小嫻7年回應新戀情 指導美魔女健身被爆「龜毛」

〔記者陳慧玲／專訪〕42歲的何守正和前妻小嫻離婚7年各自安好，他從籃球轉向經營健身事業也做出心得，近期新戀情曝光，受訪時他也向《自由時報》分享感情現況以及是否考慮再婚的想法。

何守正擔任陳儀瑾的健身指導教練。（記者潘少棠攝）

何守正擔任歌壇美魔女新人「Sunny」陳儀瑾的健身指導教練，而且是因陳儀瑾老公先來上他的健身課，覺得很不錯再推薦老婆到何守正的「正能量健身工作室」健身。

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受訪時，談到感情狀況以及是否會考慮再婚？何守正說：「很開心，順其自然，現在還是要照顧我媽為主，在一起開心就好！」他擔任健身教練也注意飲食管控，透露平常多以吃雞胸肉、五穀米為主，「周六陪媽媽吃飯，就可以吃想吃的，熱量可能高一點，但不過量，注意比重。」

何守正擔任陳儀瑾的健身指導教練。（記者潘少棠攝）

陳儀瑾推出首張專輯《攏是愛》，她也是知名製作人洪敬堯力推的新人，她很喜歡何守正健身工作室的環境，健身也可練好唱歌需要的肺活量，她還爆料：「老師很龜毛，每天來都會擦拭設備，機器位置都有對齊。」

何守正則說：「我不想看起來很亂，我是細節控，器材用完要歸位，我很注意整潔這塊，找二樓就是希望採光好，讓人覺得舒服。」他會客製化課程，從小學生到銀髮族都會來健身。

陳儀瑾健身。（記者潘少棠攝）

由於陳儀瑾以前來上健身課時，何守正沒聽過她唱歌，因此知道她出唱片時也很驚喜，「嚇一跳，非常恭喜，她也把自己打理很美，很有條件，她的歌聲唱台語唱太好了，擁有可以當歌手的條件，很榮幸可以教到她，多練核心加心肺，也有助於唱跳。」

陳儀瑾推出首張專輯《攏是愛》。（記者潘少棠攝）

這次陳儀瑾在何守正的指導下練習TRX（懸吊式阻抗訓練）寬握划船，還有單手窄握划船，主要在訓練背肌和核心，另外還練啞鈴坐姿肩推，訓練肩膀前側。何守正誇她：「她很投入、聰明，剛示範完她就能達成百分之九十，我們的工作會幫學員調到百分之百。」

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