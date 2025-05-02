兒子華麗轉身變女兒！勞勃狄尼洛力挺「我愛我的孩子」

〔記者邱奕欽／台北報導〕81歲奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）育有7名子女，其中與女演員圖奇史密斯（Toukie Smith）透過代理孕母所生下的29歲雙胞胎之一的艾倫（Aaron）近日正式公開跨性別女性身分為艾琳（Airyn）。對此，勞勃狄尼洛公開表示力挺，「我愛我所有的孩子！」

勞勃狄尼洛（左）公開表示力挺跨性別女兒艾琳。（組合照，甲上提供、翻攝自IG）

艾琳近日首度公開自己自2024年11月起接受荷爾蒙療程的心路歷程，她表示受到其他跨性別女性榜樣的鼓舞，「看到她們活得誠實又成功，讓我覺得也許我還不算太晚，也能有新的開始。」談起過去的成長經歷與出櫃過程，艾琳坦言在高中時曾以同性戀男子的身分出櫃，卻無法在酷兒社群中獲得接納，「那些男同志非常苛刻又殘忍，我根本不符合他們的審美標準。」

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艾琳強調過去從未真正被理解，「我一直是可見的，但我從來沒覺得真正被看見。」她長年受到來自外界對身體、膚色、氣質等評價的影響，「太胖、不夠瘦、不夠黑人、不夠白人、太女性化、不夠陽剛……從來沒有人說過『你本來就很好』。」她也提到自己從母親圖奇史密斯身上學會如何展現喜悅又帶有反叛精神的女性氣質。

「每次在父親家的聚會上，大家都談論我母親多有魅力、父親跟她在一起有多快樂。我想成為像她那樣的人，被人記住、被人愛。」如今，艾琳走出自己的性別認同，並更深刻連結到自己的黑人女性身份，「我更驕傲地擁抱了我作為黑人女性的一面，也感覺更加被接納了。」對於兒子華麗轉身變女兒，勞勃狄尼洛公開表示支持，「我過去愛我的兒子艾倫，現在我也愛我的女兒艾琳，我愛我所有的孩子！」

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