（新碟快報）《音速小子3》雙倍金凱瑞爆笑加倍！雙鐵盒同步在台上市

金凱瑞（左一與右二）繼續在《音速小子3》使壞，更和基努李維配音的夏特（左二）聯手。（資料照，UIP提供）

〔記者許世穎／專題報導〕近年最賣座的遊戲改編電影系列之一，《音速小子》絕對榜上有名，不僅一集比一集票房更高，三部曲全球總票房更突破11.96億美金（約台幣383.91億元），大受歡迎的《音速小子3》UHD+BD及藍光BD版已正式在台發行，UHD+BD版更一次推出兩款角色鐵盒，任君挑選。

音速小子索尼克在《音速小子3》展開一場至今最精彩刺激的冒險旅程，並和納克魯斯和塔爾斯再度合作，共同對抗一個力量強大的全新敵人「夏特」，一個神祕的大壞蛋，擁有他們從未面對過的強大力量。當他們發現他們的每一種能力都比不上這個大壞蛋的時候，索尼克小隊就必須找來一個沒有人會想到的盟友，希望能夠幫助他們阻止夏特，並且保護地球的安全。

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本集最大賣點就是喜劇天王金凱瑞一人分飾反派「蛋頭博士」還有蛋頭博士失散多年的阿公「傑拉德教授」，想像一下一個金凱瑞已經夠好笑了，兩個金凱瑞喜劇效果整個加倍！兩款角色鐵盒則分為主角「索尼克版」以及本集現身的「夏特版」，一般版UHD+BD及藍光BD同步上架。

《音速小子3》推出「索尼克版」（左）和「夏特版」兩款UHD+BD鐵盒。（得利影視提供）

今年春節檔在台上映、大受好評的驚悚愛情片《完美伴侶》也推出UHD+BD、藍光BD以及DVD版，UHD+BD同步推出「雙碟限定鐵盒版」。該片找來「新生代驚悚片女神」蘇菲柴契爾和星二代傑克奎德一同演出，蘇菲在片中是為男人量身訂製的「性愛機器人」，電影除了犀利剖析男女截然不同的愛情觀，劇情發展更跌破觀眾眼鏡。

《完美伴侶》推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版。（得利影視提供）

同樣於春節檔在台上映的「柏靈頓」熊熊第三部曲《柏靈頓: 熊熊去秘魯》，藍光BD與DVD版同步在台上市。電影描述當柏靈頓發現住在祕魯熊熊養老院的露西姑姑失蹤時，與布朗一家人前往秘魯的叢林尋找露西，關於露西行蹤的唯一線索是一張標記地點的神秘地圖。柏靈頓熊熊決心解開這個謎團，踏上了穿越亞馬遜雨林的驚險之旅。

《柏靈頓-熊熊去秘魯》藍光BD封面。（得利影視提供）

榮獲1983年奧斯卡包括最佳影片、導演、男主角等8項大獎的《甘地》在台推出UHD+BD 四碟鐵盒版，電影描述年輕的律師甘地，在南非旅行時，目睹了自己的同胞受到的欺凌，熟讀法律的他，發動不流血抗爭，終於為他的印度同胞爭取到合理的待遇。回到印度，他發現印度的問題真的很嚴重，而且民眾普遍的無知，更是他們無法改善環境、不知什麼是平等的主因。

於是，甘地不但積極拄動社會運動，更到全國各地宣傳他的理念、教育他的同胞。政府當局理所當然視他為頭號敵人，百般刁難，甚至發動鎮暴警察鎮壓他們的抗爭活動，而堅持不流血革命的甘地，以靜坐、絕食，表達他的不滿，甚至在面對英軍的槍砲彈藥時，他依然堅持他的理念。《甘地》UHD+BD四碟鐵盒版已在台上市。

《甘地》UHD+BD四碟鐵盒版。（得利影視提供）

上市新碟還包括張作驥導演執導最新作品《優雅的相遇》，描述一個在都市角落被人遺忘的陳舊公寓，一個曾做過心臟移植手術的青年阿勳面臨多舛的命運。電影入圍去年金馬獎最佳新演員獎，現在在台發行DVD，更加贈一組4張的電影明信片。

此外，還有音樂紀錄片《幕前幕後: 范克萊本鋼琴大賽》推出藍光BD以及DVD，該片導演希瑟威爾克眼見范克萊本國際鋼琴大賽深受武漢肺炎與俄烏戰爭雙重壓力的進逼，想記錄這個深具指標意義的國際音樂大賽該如何應對，選手們又將會如何自處，觀眾除了可以見證主辦單位如何傳承范克萊本精神的風骨，更有幸一賭所有選手在準備國際鋼琴大賽時的各種幕後。

《優雅的相遇》DVD（左）、《幕前幕後: 范克萊本鋼琴大賽》藍光BD。（得利影視提供）

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