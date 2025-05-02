aespa WINTER打卡「台灣神秘美食」 在地人集體陷入猜謎

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣女團aespa、ITZY等上週輪番登上《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》舞台，社群平台也被偶像的演唱會現場與私下行程的打卡照洗版。其中，aespa成員WINTER曬出一張「台灣美食」的打卡照，豈料卻讓許多台灣網友摸不著頭緒，甚至陷入集體猜謎。

WINTER的「台灣美食」打卡照，讓在地人集體陷入猜謎。（組合照，翻攝自IG）

韓流風暴上週末席捲台灣，aespa、ITZY、tripleS接力震撼《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》舞台，由SUPER JUNIOR隊長利特擔任主持MC，2天共吸引數萬粉絲朝聖。然而，WINTER在個人IG曬出一系列遊台紀念照，不過最後一張食物特寫尤其引人注目。

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WINTER曝光的照片中可見排列整齊、外層酥脆，上方還擠了一條奶白色餡料的「金黃炸物」，乍看之下像是夜市常見的「雙色甜甜圈」或「拉條甜甜圈」。WINTER還以中文寫下「好吃！」顯見她對這道小吃讚不絕口，卻也讓大批網友直喊：「到底是什麼東西啦！」

最終答案揭曉，原來這個「炸物」其實是台灣常見伴手禮「牛軋餅」，WINTER此前在受訪時就曾提過，此次訪台吃了不少在地美食，其中就包括牛軋餅。粉絲看到WINTER的創意拍攝視角也笑翻表示，「怎麼把牛軋餅拍成熱狗啦」、「這拍法太冬寶了」、「能讓大家猜成夜市甜點也是一種本事！」

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