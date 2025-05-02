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（專訪）邱昊奇遭舊愛言語羞辱 氣到狂跺腳「腳底板慘瘀青」

邱昊奇在《星空下的黑潮島嶼》飾演軍官「黃幹事」。（客家電視台提供）邱昊奇在《星空下的黑潮島嶼》飾演軍官「黃幹事」。（客家電視台提供）

〔記者李紹綾／專訪〕邱昊奇在客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》飾演軍官「黃幹事」，常對綠島新生吼叫、動粗，這對於平時脾氣溫和的他來說，無疑是一大挑戰。

邱昊奇坦言，已經很久沒有發脾氣了，唯一一次讓他失控，是過去的一段情感關係，他被對方不斷言語羞辱，「那次我有點嚇到，我氣到腦血管蹦蹦跳，覺得再這樣下去，我可能會氣到高血壓或是中風。」當時他憤怒到不斷跺腳，隔天腳底板因此瘀青，「那個禮拜我都跛腳走路。」後來遇到情感逼近極限時，他大部分會選擇安靜離開，「這5、6年，工作、家人的事，也不會讓我這麼生氣。」這次在戲裡，他得頻繁展現出暴怒的一面，也讓他回想起那次憤怒的記憶。

邱昊奇在《星空下的黑潮島嶼》飾演軍官「黃幹事」。（記者潘少棠攝）邱昊奇在《星空下的黑潮島嶼》飾演軍官「黃幹事」。（記者潘少棠攝）

角色「黃幹事」得對綠島新生大聲吼叫，每次吼完都令邱昊奇感到疲憊，聲音也經常沙啞，「導演希望我使出全力，我幾乎每一句話都在吼，隔天就沒聲音了。」加上還得對綠島新生動手腳，下戲後總讓他相當內疚，「因為我是人，一定會很歹勢，我很小心，沒有讓對手演員造成肉體上的傷，但精神上的壓力肯定無法避免。」

邱昊奇（左）感謝《星空下的黑潮島嶼》導演王傳宗（右）給他極大的信任和支持。（翻攝自臉書）邱昊奇（左）感謝《星空下的黑潮島嶼》導演王傳宗（右）給他極大的信任和支持。（翻攝自臉書）

邱昊奇笑說，起初接到演出邀約時，心情相當興奮，「來了！一個演員一輩子要剃頭一次，我好期待，剃刀都拿好了，結果我不用剃，但我好想要剃，因為角色是軍官，沒有一個軍官是剃頭的。」至於為何想剃頭？他說：「演到時代劇，一定要剃個頭。」期許未來可以有為戲剃頭的機會。

吳念軒拍攝《星空下的黑潮島嶼》期間，替邱昊奇拍下帥氣軍服照。（翻攝自臉書）吳念軒拍攝《星空下的黑潮島嶼》期間，替邱昊奇拍下帥氣軍服照。（翻攝自臉書）

邱昊奇劇中與王識賢等資深演員合作，他相當讚嘆前輩的演技，「我太喜歡看他演戲了，全部演員私下都狂讚，因為識賢哥深藏不露。他讀劇本的時候，語氣都溫溫、小小聲的，我們都不知他會怎麼詮釋角色。」到了拍攝現場，他被王識賢精湛的演出震懾，「他演得太好、太到位、太帥了！他是這一部戲，所有演員當中，我心中的MVP。」

邱昊奇過去擔任王力宏演唱會舞者。（記者潘少棠攝）邱昊奇過去擔任王力宏演唱會舞者。（記者潘少棠攝）

邱昊奇過去擔任王力宏演唱會舞者，轉行拍戲受到家人阻止，當時他和父親的關係很不好，但在父親驟逝後，開始創作劇本，他趁拍攝《星空下的黑潮島嶼》的空檔，一邊寫短片劇本、一邊準備研究所考試，其中一天還向劇組請假北上考試，目前是台藝大電影系研究所的學生。導演王傳宗給予邱昊奇極大的信任和支持，這讓他倍感榮幸。戲劇殺青後，王傳宗甚至邀請他到崑山科技大學共同授課，讓他直喊：「我受寵若驚啊！」這段經歷讓邱昊奇在創作上獲益匪淺。

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