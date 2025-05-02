家寧回歸了！發新片要粉絲喝雞湯 網酸：妳以為風頭過了？

家寧日前被移送至新北檢接受偵訊。（資料照；記者田裕華攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTuber團體「眾量級」昔日情侶檔Andy與家寧爆發財務糾紛，引發社群與法律關注。日前，Andy控訴家寧與其家人奪走自己苦心經營的YouTube頻道，雙方對簿公堂。事隔一個多月後，家寧於昨深夜再度在個人頻道發布新影片《噓！糖漿溫度是關鍵！秘食趣｜糖葫蘆》，影片上架不到半小時，便湧入大量留言討論。

新片內容為家寧製作糖葫蘆的過程，搭配一貫的療癒風格，到了影片尾聲，她留下一段雞湯式結語：「是的，值得。值得花一個下午洗水果，值得因為一聲糖衣脆響就微笑，值得記住每一口的甜，也記住你在一面後的陪伴，謝謝你，謝謝你讓這些不起眼的瞬間，有了意義。」影片最後，她還對鏡頭比出一個讚。

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不過網友們並不買單，在留言區一面倒開酸：「看看我的讚會不會比張家寧多」、「原來糖葫蘆是用炸的，跟妳的帳本一樣嗎」、「這是貪得無厭口味的糖葫蘆嗎」。

據了解，針對爭議頻道的財務問題，新北地檢署於4月21日以涉嫌違反《稅捐稽徵法》對張家寧所屬「群海公司」以及其家人住處進行搜索，並傳喚數人到案說明。家寧母親曾淑惠與家寧妹妹在訊後被分別以3萬元至20萬元不等金額交保，並限制出境、出海，事件仍在調查中。

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