晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

家寧回歸了！發新片要粉絲喝雞湯 網酸：妳以為風頭過了？

家寧日前被移送至新北檢接受偵訊。（資料照；記者田裕華攝）家寧日前被移送至新北檢接受偵訊。（資料照；記者田裕華攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTuber團體「眾量級」昔日情侶檔Andy與家寧爆發財務糾紛，引發社群與法律關注。日前，Andy控訴家寧與其家人奪走自己苦心經營的YouTube頻道，雙方對簿公堂。事隔一個多月後，家寧於昨深夜再度在個人頻道發布新影片《噓！糖漿溫度是關鍵！秘食趣｜糖葫蘆》，影片上架不到半小時，便湧入大量留言討論。

新片內容為家寧製作糖葫蘆的過程，搭配一貫的療癒風格，到了影片尾聲，她留下一段雞湯式結語：「是的，值得。值得花一個下午洗水果，值得因為一聲糖衣脆響就微笑，值得記住每一口的甜，也記住你在一面後的陪伴，謝謝你，謝謝你讓這些不起眼的瞬間，有了意義。」影片最後，她還對鏡頭比出一個讚。

不過網友們並不買單，在留言區一面倒開酸：「看看我的讚會不會比張家寧多」、「原來糖葫蘆是用炸的，跟妳的帳本一樣嗎」、「這是貪得無厭口味的糖葫蘆嗎」。

據了解，針對爭議頻道的財務問題，新北地檢署於4月21日以涉嫌違反《稅捐稽徵法》對張家寧所屬「群海公司」以及其家人住處進行搜索，並傳喚數人到案說明。家寧母親曾淑惠與家寧妹妹在訊後被分別以3萬元至20萬元不等金額交保，並限制出境、出海，事件仍在調查中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中