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娛樂 最新消息

鄭麗媛接手《浪漫速成班》用過的黑板 嗨喊：想承接運氣

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕「姐弟戀匠人」安畔錫導演執導韓劇《愛情畢業班》以補習班為背景，講述鄭麗媛和魏嘏雋從昔日的師生關係，進化為戀人，展開一段令人心動又甜蜜的浪漫愛情故事。

鄭麗媛為演活角色下苦功，接收鄭敬淏的黑板練板書盼傳承好運。（東森提供）鄭麗媛為演活角色下苦功，接收鄭敬淏的黑板練板書盼傳承好運。（東森提供）

鄭麗媛暌違兩年接新戲，一聽是浪漫愛情題材，加上導演又是安畔錫，連劇本都沒看就答應了；她表示：「一直期待能與安畔錫導演合作，能參與這麼有趣又特別的作品，覺得一切都像是命中註定，相信這部劇會成為我的人生代表作。」

鄭麗媛飾演國文科王牌講師，為演好角色特地請教一對講師夫婦、觀看一些授課影片學習教學風格，還去補習班旁聽，甚至等到10點半學生都下課後，一直練習板書練到凌晨。

鄭敬淏之前在夯劇《浪漫速成班》也演過補習班老師，鄭麗媛笑說：「當時敬淏正好要把練習用的黑板丟掉，我就接手了，想說承接那股運氣，就用那個黑板來練習。」打算把黑板繼續傳承下去，笑言要下一個想演補習班講師的人跟她聯絡。

魏嘏雋（右）首度與鄭麗媛合作，讚她親切大方又很好相處。（東森提供）魏嘏雋（右）首度與鄭麗媛合作，讚她親切大方又很好相處。（東森提供）

魏嘏雋以《魷魚遊戲》臥底警察一角爆紅，談及與鄭麗媛的合作，他表示初見面時曾認為對方有些高冷，但實際相處後發現她非常親切，甚至有點傻乎乎的，相處到後來，他說：「非常自在，見到對方就想開玩笑。」

戲裡魏嘏雋積極對恩師發動愛情攻勢，他卻自曝本人個性相當害羞，「李俊皓（角色名）是個自信而且誠實的人，行事大膽、直接表達自己的情感，毫不猶豫地做自己想做的事，所以有時會顯得幼稚和自私。」

《愛情畢業班》明（2）起，週一至週五晚間10點在東森戲劇40頻道全台首播。

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