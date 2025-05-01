Mandy表態了！汪小菲婚禮前爆風波 無聲反擊「婚內出軌」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛前夫汪小菲現任妻「Mandy」馬筱梅被輿論推至風口浪尖上，即將在本月補辦婚禮的她，突然遭，沒想到近日Mandy前夫Rober指控恐嚇、婚內出軌，連帶因此被酸民惡言謾罵。對此，Mandy也已無聲方式表態做出回應。

「Mandy」馬筱梅（左）將在本月與汪小菲補辦婚禮。（翻攝自微博）

Mandy和汪小菲將在本月補辦婚禮，沒想到步入禮堂前突遭前夫Robert指控當年婚內出軌，同時釋出證據指證，前夫形容自己在前一段婚姻遭「淨身出戶」有如被絞殺。針對Mandy連日來遭質疑、謾罵云云，有粉絲見狀後在她非公開的私人IG帳號留言關心，「抱歉！你今天被黑很大部分因為你們現在很幸福很好，不要如他們的意！」

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「你跟汪總要幸福給他們看！善良的女生請加油！汪總請對我們筱梅好一點！她今天被黑，很大原因是有些人不想你好過！你們必須幸福！」、「筱梅加油！我在你小紅書也有留言！不要去在意那麼多，我看了我覺得是他們不想你幸福，所以在你要舉行婚禮故意這樣！汪總這麼優秀，誰會在意前夫，你把兩個孩子照顧那麼好，說明你很善良！」

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「你是一個美好的女生，以後不論你做什麼都會有人說你，不要去在意那些人，粉絲都看得到！」、「你們要強大，走自己的路，讓無關緊要的人去吠吧！祝福你們一家幸福健康平安！」面對粉絲們喊話送暖、雪中送炭，Mandy雖未用文字給予答覆，但仍透過按讚無聲表態以示認同。

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