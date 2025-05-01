網路能殺人 張棋惠發聲力挺昔日戰友楊丞琳

楊丞琳（左）和張棋惠當年同是4 in LOVE成員。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星Makiyo日前上薔薔Podcast《薔栗膠》時，聊到過去Ma媽媽曾怒嗆楊丞琳紅了就不認人，讓楊丞琳陷入大頭症風波，許多藝人更出來各自相挺自己的好友。昔日跟楊丞琳同為「4 in LOVE」成員的張棋惠昨（30）日在社群發表長文，力挺好友楊丞琳，楊丞琳本人也在底下留言舉起雙手和愛心的符號，似是表達贊同。

張棋惠在網路發長文力挺楊丞琳。（翻攝自IG）

張棋惠認為每個人有不同的過往，好的壞的都是自己，這些經歷也會讓人成為「更好或更討厭的自己」。不過，張棋惠強調「我們都沒資格批判別人，因為我們不是妳／你」。她更發出靈魂質問，是否記得每個階段的自己以及傷害自己的人？是否記得每個階段讓自己開心的人和想忘記的事？

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楊丞琳（左）和張棋惠是一對好姐妹。（翻攝自IG）

「網路的力量可以殺死人」張棋惠贊同每個人都有言論自由，但她會看對方在網路上的文字是否激進？如果是溫柔的人，張棋惠也會也溫暖方式回覆。她更進一步說：「沒有人喜歡被誤會！對吧？會為自己發聲是我現在會做的！因為隨意捏造，惡意中傷，非事實 沒有人可以吞下這口氣，做一個默默承受的人」。她也認為「有你的事，可以跟當事者處理；沒你的事，你可以當吃瓜民眾，但是不要加油添醋」。

楊丞琳（上）在張棋惠貼文底下留言，表示贊同。（翻攝自IG）

張棋惠認為每個人都是平凡的人，都有離開地球的一天，希望自己能留下滿滿的能量給人生路上遇見的人。全文雖然未提到楊丞琳，但處處維護楊丞琳，往留言區一看兩人果然是好姐妹，楊丞琳以兩個表情符號默默按讚表示認同。

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