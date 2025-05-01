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娛樂 日韓

渡邊直美撂狠話 認真減肥朝美國發展

渡邊直美（右）與她的好友諧星近藤春菜。（翻攝自IG）渡邊直美（右）與她的好友諧星近藤春菜。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台日混血女星渡邊直美今（1）更新社群，除了曬出自己最新的照片之外，更撂下狠話準備認真增強體力而且減肥，不過立志減肥的同時也不忘自己的諧星本色，在社群開了自己一個可愛的小玩笑。

渡邊直美曬出全身照，宣示減肥決心。（翻攝自IG）渡邊直美曬出全身照，宣示減肥決心。（翻攝自IG）

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在最新的照片當中，渡邊直美穿著T恤和短褲，大方露出自己的身材，同時也展示出她減肥的決心。她說自己即將參加一場喜劇表演「所以我要認真增強體力並且減肥」不過在那之前她打算先進行一趟旅行，也搞笑說「旅行等於美食，所以我會控制食慾，必須節食」。沒想到之後卻是她手持飲料準備吃飯的照片，再度發誓：「從明天開始我會更努力」。

渡邊直美享用美食之前，喊話：「從明天開始我會更努力」。（翻攝自IG）渡邊直美享用美食之前，喊話：「從明天開始我會更努力」。（翻攝自IG）

渡邊直美過去因模仿碧昂絲出神入化受到矚目，接著更在2012年移居美國紐約，今年4月她宣布自己與美國大型經紀公司簽約。其實早在2010年的11月，渡邊直美就曾經在舞台上宣布自己成功減肥20公斤，並自信穿著超短裙更露出香肩，這次再度下定決心減肥，似是為闖蕩美國娛樂圈而努力。

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