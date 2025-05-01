鄭恩地《健身俱樂部》求歡遭拒！首播收視低開1.8％

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《24小時健身俱樂部》昨（30）首播，該劇以健身房為背景，首集講到鄭恩地向男友求歡遭拒，跪在地上痛苦不堪，原因揭曉後，讓她痛定思痛，決定報名健身房課程，積極改變自己。

鄭恩地在《24小時健身俱樂部》向男友求歡慘遭拒絕。（friDay影音提供）

韓媒讚許電視劇成功烘托「健身房」氛圍，替觀眾帶來全新樂趣；李濬榮身為「大隻佬」館長，為解決財務困境，於是向鄭恩地拋出健身房會員資訊，過程中兩人越靠越近，發展出曖昧情愫。

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首集高潮在於，鄭恩地回家後，以為男友給自己大驚喜，沒想到卻意外抱到妹妹的男友，兩人又吼又叫，劇情十分瘋癲；網友誇鄭恩地非瘋女人不演，第一集節奏明快，將「加入健身房」過程演繹得十分逗趣。

鄭恩地在《24小時健身俱樂部》收到健身房文宣。（friDay影音提供）

不過，播出該劇的KBS台近來收視不見起色，包括情境喜劇《喀喀喀喀》以0.3%創下最低收視紀錄、《惡人之國》也在1、2%徘徊，雖《24小時健身俱樂部》開播收視僅1.8%，仍有韓媒看好後續發展，有望替低收視窘境扭轉局勢。

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