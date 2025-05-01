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「仁川女神」直播炒飯互動粉絲 金渡娥曝「國中學喝酒」揭好酒量

金渡娥透過直播與台灣粉絲互動。（浪LIVE提供）金渡娥透過直播與台灣粉絲互動。（浪LIVE提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「仁川女神」金渡娥首度在台開播，在浪LIVE平台直播一邊煮泡菜炒飯、一邊用韓文與台灣粉絲互動，當晚直播她選做泡菜炒飯和大醬湯，正是從小媽媽教她的拿手料理，「我很喜歡下廚，也想讓大家知道，我其實是個會煮飯、會生活的人。」

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直播當晚，金渡娥一邊切菜一邊與觀眾聊天，不忘拿起香檳大方乾杯，還被粉絲虧「酒量怎麼這麼好」，她大笑回應：「我真的很會喝啦，你們不要小看我！」、「國中的時候，媽媽就教我喝酒的禮儀」。

金渡娥透過直播與台灣粉絲互動。（浪LIVE提供）金渡娥透過直播與台灣粉絲互動。（浪LIVE提供）

這場直播使用了浪LIVE全新導入的「AI語音翻譯」功能，金渡娥用韓文直播，畫面即時出現中文字幕；粉絲打中文留言，系統即時轉為韓文，傳給她閱讀。渡娥直呼這功能像超能力一樣，「以前常常看不懂留言，現在我一秒就知道你們在說什麼，真的太神奇了！」

金渡娥也預告，接下來會嘗試更多主題直播，包括生活開箱、教跳舞，甚至挑戰做台灣料理。她也點名最想合作的對象：「希望可以再找珉貞一起聯播，我們之前合作過一次，好玩又自在！」

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