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館長員工發傳單挨揍 已報案但不知誰下手？

館長Po影片表示自己員工莫名其妙挨打。（翻攝自臉書）館長Po影片表示自己員工莫名其妙挨打。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今（1）發影片，遺憾曝光自己健身房員工在工作時間身穿制服，站在路口發傳單，卻莫名其妙遭到毆打。由於事件發生在4月27日，但館長今日才得知此事，因此上警局報案時，警方表示可能很難處理。

館長表示得知此事後已經報警並請律師介入。（翻攝自臉書）館長表示得知此事後已經報警並請律師介入。（翻攝自臉書）

館長在影片當中發出疑問：難道台灣只能有一種政治立場，甚至連他的員工都要這樣無差別被打。館長表示該員工並不是健身教練，而是業務，所以沒有反擊的能力，目前這名員工已經離職。館長語重心長表示：事發多日他才知道，也感到非常訝異，已經請律師介入。

館長質疑員工被打與他這個老闆的政治立場有關。（翻攝自臉書）館長質疑員工被打與他這個老闆的政治立場有關。（翻攝自臉書）

館長表示自己的健身房是全台連鎖，大多數員工他都不認識，甚至沒說過話，所以不希望員工僅因為穿著他健身房的制服就被打，尤其挨打的員工還在原地聽對方不斷飆罵，只能回到健身房哭訴前往醫院驗傷報警後，立刻辦離職。

館長表示員工被打之後，對方還狂飆罵政治相關事情。（翻攝自臉書）館長表示員工被打之後，對方還狂飆罵政治相關事情。（翻攝自臉書）

桃園警方表示，事隔多日，恐難抓到人，且現場攝影機是否錄到線索仍在查找。館長公開表示，他的政治立場與員工無關，不能因為他影響到員工，也希望桃園警方與政府單位能盡快揪出兇手。

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