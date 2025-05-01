小薰車震邊啪啪邊被豬肉打臉 笑爆「拍完更不敢吃」

「小薰」黃瀞怡身穿一襲青花瓷風格禮服亮麗現身。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2025金穗影展今（1）日熱鬧揭幕，金穗影后「小薰」黃瀞怡身穿一襲青花瓷風格禮服亮麗現身，展現瘦身7公斤的好體態，更以主演短片《五花肉》的「激烈車震戲」掀起話題。她笑說：「那場戲拍了兩三個鐘頭，邊搖邊NG，因為一直被豬肉打到臉！」

小薰在《五花肉》上演在豬肉攤車上激情的場面，劇組特地打造一台滿是生肉的拍攝車輛，小薰回憶現場超難控制：「前面是肉，後面也是肉，還有豬油所以一直晃！」雖然肉品「新鮮沒味道」，但她直呼拍完後對豬肉更沒興趣了，「我本來就不愛吃，現在更不敢吃！」

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為戲拚命之外，小薰也坦言近期工作滿檔，除了宣傳還要拍新戲、跑代言，好在另一半鄭人碩體貼照顧，「他會幫我煮水煮蛋，雖然常常準備太多，連我經紀人的份都包了！」她分享，自己前陣子演媽媽比較胖，如今花3個月甩肉7公斤，「那時褲子穿到L號，我胖都胖在下半身，先胖臀腿。」這次瘦身成功穿上貼身禮服，自嘲說：「如果胖的時候穿這套，會像花瓶。」

儘管已是金穗與金鐘雙料得主，小薰始終不忘初衷，對學生製片和新導演始終力挺到底，「只要金穗或學生邀我，我都會來。沒有新一輩出來，影視產業怎麼辦？」

李雪今年首度接下金穗典禮主持棒。（記者潘少棠攝）

而曾創下金穗「雙影后」紀錄的李雪，今年首度接下金穗典禮主持棒，她笑稱：「一開始接得很爽快，夜深人靜才想說為什麼要接主持。」雖然緊張，但她也樂在其中，「像回娘家一樣，我很相信我自己，之前演講比賽拿過第四名，也主持過朋友婚禮，應該是可以的！」

朱芷瑩以短片《這是個關於愛的故事》入選金穗。（記者潘少棠攝）

另一位金鐘戲后朱芷瑩則以短片《這是個關於愛的故事》入選金穗，她飾演在感情中陷入兩難的女子，笑說自己現實中也有選擇障礙，「常常選不出來，只好請別人幫忙決定。」談到丈夫施名帥，她露出幸福笑容：「他是一個很好的伴侶，也很會聊天，給我很多客觀的建議。」日前她因推出「吉卜力風格人像貼圖」引發侵權爭議，她已第一時間下架並致歉，「這也算是一個例子，讓大家一起思考智慧財產權的界線。」

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