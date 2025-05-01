「百想人氣獎」疑爆造假！《背著善宰跑》金惠奫後來居上惹議

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞「PRIZM人氣獎」將於明（2）台灣時間下午3點截止投票，該獎自23日投票以來，女明星方面由惠利、IU、金惠奫3人互爭高下，怎料近來傳出疑似投票造假，名次變動異常，引發網友熱議。

「百想人氣獎」目前女子排名：金惠奫（左起）、惠利、IU。（翻攝自PRIZM）

今年投票風氣旺盛，原先惠利先以「125萬張票」衝上女子人氣榜冠軍，IU、金惠奫暫居2、3名，但近日《背著善宰跑》金惠奫票數飆升，截至下午6點止，以「665萬票」力克第二名惠利的「616萬票」成功反超，卻也引發爭議。

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有韓國網友懷疑，有粉絲使用「巨集程式（Macro）」自動執行重複投票，意指不需要人工點擊，透過電腦反覆進行自動投票即可。

由於投票進入倒數階段，藝人粉絲全體總動員，據知百想主辦方以強化投票保安措施，但尚未公開表態投票爭議等情況。

「百想人氣獎」目前男子排名：邊佑錫（左起）、朴寶劍、丁海寅。（翻攝自PRIZM）

男子方面投票遇冷，目前由《背著善宰跑》邊佑錫以「203萬票」力冠群雄，第2、3名的朴寶劍和丁海寅分別為「55.7萬票」、「16.8萬票」，和女子人氣榜數字差很大。

韓國網友對此現象也有不同聲音，有人打趣說，「女子前三強的投票總人口，都快要逼近南韓人口數了」、「《背著善宰跑》邊佑錫和金惠奫的粉絲拚了，期待他們一起上台領獎」，也有人砲轟「根本是機器人人氣獎」，盼官方未來有所改善。

第61屆百想藝術大賞5月5日在首爾三成洞COEX D館頒獎，典禮於JTBC、JTBC2、JTBC4同步播出。

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