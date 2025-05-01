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恭喜！金曲歌王才升格三寶爸 心痛剴剴案：壞人要接受懲罰

潘信維（右二）揪「金曲歌王」羅文裕（右起）、楊肅浩、蕭閎仁舉辦「歌聲內底攏是話」演唱會。（時刻娛樂提供）潘信維（右二）揪「金曲歌王」羅文裕（右起）、楊肅浩、蕭閎仁舉辦「歌聲內底攏是話」演唱會。（時刻娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕潘信維揪「金曲歌王」羅文裕 、蕭閎仁、楊肅浩舉辦「歌聲內底攏是話」演唱會， 羅文裕四天前才迎來3寶出生，他透露老婆這次生產過程比較不順，前後辛苦了14個小時，原本計畫自然產，最後卻改為剖腹，「又打麻藥、又催產，等於是『吃全餐』。」讓他相當心疼。

羅文裕開心當上三寶爸。（翻攝自臉書）羅文裕開心當上三寶爸。（翻攝自臉書）

羅文裕開心當上三寶爸。（翻攝自臉書）羅文裕開心當上三寶爸。（翻攝自臉書）

四人中只有他和蕭閎仁是爸爸，被問第三胎兒子是否在計畫之中，羅文裕笑說：「是意外的驚喜 ，緣分就來了， 他帶了碗筷就來家裡敲門。」會不會擔心之後第四胎又來報到 ，他幽默說因為身旁不少朋友都有同樣擔憂：「我們有開一個團購，關於結紮的。」

羅文裕直呼老婆辛苦了。（翻攝自臉書）羅文裕直呼老婆辛苦了。（翻攝自臉書）

蕭閎仁則是四個月前剛升格爸爸，會不會向前輩討教「育兒經」？他說目前都是自己摸索，潘信維直誇從他的音樂可以聽出滿滿的愛 ，至於新手奶爸是否有崩潰的時候？他則分享：「大部分都是很奇妙的感覺，因為老婆是親餵，寶寶餓的時後，老婆胸部就很有感覺，是連動的。」讓未婚的潘信維、楊肅浩聽了很驚訝。

潘信維（右二）揪「金曲歌王」羅文裕（右起）、楊肅浩、蕭閎仁舉辦「歌聲內底攏是話」演唱會。（時刻娛樂提供）潘信維（右二）揪「金曲歌王」羅文裕（右起）、楊肅浩、蕭閎仁舉辦「歌聲內底攏是話」演唱會。（時刻娛樂提供）

至於還要不要拚第二胎，蕭閎仁坦言暫時沒有計畫，很滿意目前有老婆、兒子還有一隻貓，「家裡現在剛剛剛好。」加上他也才剛投入房仲業，經紀人老婆更透露年底可能將舉辦巡演。

相關新聞：剴剴遭虐死！惡保母認罪竟撇責 郭昱晴淚轟「兒盟修改滅證」

對於「剴剴案」惡保母虐童引發社會公憤，羅文裕坦言：「當然有關注，這是很嚴肅的議題，壞人就要接受該有的懲罰。」也會思考要如何給下一代更好的成長環境，「小孩長大過程會遇到太多人，希望大家在生活中一定要有善念。」蕭閎仁則表示不會找保母，會選擇自己帶，有工作時就請雙方的父母「外援」 。

潘信維發起演唱會的初衷，是因為剛好大家去年底都發了台語專輯，希望一起分享、推廣台語音樂，不過這也代表金曲獎大家都成為了對手，潘信維說：「我覺得不會是問題，無論如何誰得獎都是好的 。」楊肅浩也說：「去年台語專輯滿精彩，是很開心的事情，有很多元的曲風。」羅文裕笑說：「就像我，做了華語、客語，然後又跳過來搶市場。」讓眾人笑翻。

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