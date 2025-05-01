狂人馬斯克怒槓華爾街日報 斥：應該感到羞恥

特斯拉執行長馬斯克怒噴《華爾街日報》對於特斯拉將遴選全新執行長為假新聞。（路透）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕特斯拉（Tesla）風暴不斷，除了銷量大跌、市值蒸發超過600億美元（約新台幣1.924兆元），外傳執行長馬斯克（Elon Musk）因高調涉入政治，引起董事會不滿，正秘密尋找接班人。《華爾街日報》日前報導特斯拉董事會私下聯繫多家高階獵頭公司，準備替馬斯克找個新的執行長，消息果然震撼市場。

馬斯克積極參與政治活動，言論受到各國影響，進而造成特斯拉不安。（路透）

馬斯克本人今（1）日凌晨火速在X（前Twitter）開嗆，怒噴《華爾街日報》的報導嚴重違反職業道德，更嗆聲「《華爾街日報》有損新聞夜聲譽，應該為這種假新聞感到羞恥」。特斯拉董事長羅賓．丹霍姆（Robyn Denholm）也立刻上火線，透過特斯拉官方X帳號駁斥：「今早某媒體報導董事會啟動執行長遴選為錯誤報導，完全不實……伊隆仍是特斯拉執行長，董事會也對他信心滿滿」。

請繼續往下閱讀...

馬斯克積極參與川普陣營新成立的「政府效率部（DOGE）」。（美聯社）

根據《華爾街日報》報導指出，特斯拉董事會上月已經和馬斯克密會，要求他必須公開承諾將重新聚焦回公司本業，且馬斯克已承諾減少參與政府職務，專注於重振特斯拉營運。會有這樣的報導主要因為市場動盪不安，馬斯克積極參與川普陣營新成立的「政府效率部（DOGE）」，他的公開言論容易影響特斯拉在國際間的業務。

馬斯克本人及特斯拉董事長羅賓．丹霍姆親上火線駁斥《華爾街日報》報導。（翻攝自X）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法