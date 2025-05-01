廖峻三度中風後家變！女兒怒轟女助理：侵門踏戶、佔為己有

廖峻4月中三度中風，不料病垮後連環爆出一系列家庭糾紛。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲廖峻4月中三度中風，病垮後連環爆一系列家庭糾紛，兒子廖錦德和2個女兒廖怡真、廖雪菱請律師發出聲明，痛罵廖峻中風後7年的舊識兼助理「楊小姐」，楊小姐也被廖峻兒子廖錦德提告偷竊。廖雪菱表示已給過楊女機會，限她3日內交出有關廖峻的私人財產及證件，她仍無交出才會去報警備案，誰知楊女氣憤之餘向媒體爆料不實指控。

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她也在臉書發聲明，怒控楊女：「侵門踏戶就是這般如此！形容的很恰當，第一時間我們不在可以給妳暫時保管，但家人出現時不該主動歸還嗎？不屬於自己的東西佔為己有，就是竊盜，人往往要到最後才能看出人品。」

廖峻（中）2008年參與女兒廖雪菱（左）的婚禮。（資料照）

廖雪菱還狠嗆楊女：「自己的身分地位搞不清楚！想主導，她再來說爸爸有交代，搞笑了，請她拿證明白紙黑字出來啊！有爸爸的授權才能證明，飯能亂吃，話能亂講嗎？現在社會都講求不用證據嗎？」

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廖峻中風7年，全由舊識兼助理「楊小姐」照顧，他將資產文件託付楊小姐，兒子廖錦德卻提告楊小姐偷竊，讓楊小姐一氣之下把廖峻去年離婚、中風後沒人付醫藥費，也沒人願意照顧，當皮球踢，以及遭兒當ATM，要錢才會出現等事件都抖出來，廖錦德兩2位姊姊昨否認不孝，還提告楊小姐偷竊，雙方鬧得不可開交。

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廖錦德和2個姊姊廖怡真、廖雪菱請律師發出聲明，指出「楊小姐」宣稱長期擔任廖峻「主要照顧者、免費助理」，恐致社會大眾誤認廖峻曾於婚姻關係存續期間與該「楊小姐」有密切往來之疑慮，他們請「楊小姐」嚴守道德分際，並提到楊小姐違法洩漏、公開廖峻金融機構存摺、不動產權狀等重要個人資訊，加上先前廖峻住院急救畫面曝光，3人將追究相關刑事責任。

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其實對於廖峻子女的控訴，楊小姐已發出聲明指出，她過去7年陪伴廖峻度過無數復健與就醫的日子，廖峻基於信任將房屋地契、存摺和私章等託付由她保管，並多次親口叮囑：「東西先交給妳保管，要給誰，由妳決定。」但廖峻4月中住院後，家屬第一時間要求楊小姐交出廖峻私人物品，且不允許楊小姐前往探病，並對楊小姐提出刑事告訴，讓她感到心寒，為避免爭議擴大，她現已將廖峻私人物品交由律師處理。

而廖峻經紀人小蔣今回應本報，表示他聯絡不上楊小姐，「廖峻兒女講的都是家務事，他們既然已經走司法程序，也不要混淆視聽、浪費社會資源一直發言了。」

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