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娛樂 音樂

SEVENTOEIGHT唯一韓籍成員消失 經紀公司曝「信任產生裂痕」

SEVENTOEIGHT的韓籍成員朴鎮佑。（資料照，記者陳逸寬攝）SEVENTOEIGHT的韓籍成員朴鎮佑。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕七人男團SEVENTOEIGHT自選秀節目《SCOOL》脫穎而出，成團出道，團內的韓籍成員朴鎮佑近期卻缺席在台灣舉辦的粉絲見面會，引起粉絲譁然，今天經紀公司正式發聲，認了與朴鎮佑之間的信任產生裂痕，未來將會持續溝通。

外型帥萌的朴鎮佑原是SEVENTOEIGHT唯一的韓籍成員，在韓國已有多年的練習生背景，舞台經驗較其他成員來得更豐富。

朴鎮佑的社群發文令人好奇。（翻攝IG）朴鎮佑的社群發文令人好奇。（翻攝IG）

朴鎮佑本來以家中有事為由，請假缺席粉絲見面會，天空娛樂今天終於以中文及韓文發出聲明，透露與朴鎮佑在行政處理上出現失誤，且在管理與溝通方面亦有不足，導致與朴鎮佑之間的信任產生裂痕。

天空娛樂在聲明中指出，「由於這些多方面的原因，朴鎮佑不得不遺憾地缺席此次粉絲見面會。朴鎮佑一直以來皆以極為專業的態度投入工作，相關責任由本公司全權承擔。」強調正嚴肅看待目前的情況，「並正積極檢討與持續溝通，期望早日重建彼此之間的信任。」

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