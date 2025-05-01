本土劇女星瘋了！狠甩江祖平巴掌 掐脖上演動作戲

王樂妍（右）在《願望》為黃少祺打翻醋缸子。（三立提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕王樂妍在三立八點檔《願望》好不容易迎來與黃少祺修成正果，卻因黃少祺與江祖平之間若有似無的情感牽連，陷入無止盡的猜忌與醋意發作，情緒一次次失控，隨著劇情持續發展，三人錯綜複雜的情感糾葛也將更加白熱化，引發網友熱烈討論，有人笑稱：「她是不是又要被送去治療了？」也有人直言：「勝強本來就愛麗紅啊，蜜亞太兇了吧！」

這次王樂妍在劇中堪稱「悲情又瘋狂」的代表人物。她細數角色「蜜亞」的命運轉折，從失憶、精神崩潰，到成為試驗藥物的白老鼠，發展出躁鬱症、狂想症，幾乎每一場戲都是情緒大爆炸。她笑說：「這個角色沒一刻是平靜的，幾乎每天都在上演情緒地震，抓狂、發飆、哭鬧輪番上陣，真的像坐雲霄飛車一樣！」

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王樂妍（左）在《願望》表情猙獰，狠抓江祖平頭髮。（三立提供）



拍攝過程中，王樂妍也全力投入，不只和江祖平有多場激烈肢體戲，像是打巴掌、掐脖子，甚至還有一場拿叉子捅向江國賓的戲碼，讓她忍不住笑說：「根本像在拍武打片，自己變成動作演員了！」她回憶，一開始拍打巴掌戲時還會緊張得手抖，但在江國賓、江祖平的鼓勵下，越來越進入狀況，「國賓哥跟我說，『怎麼醜就怎麼演，不要怕！』結果那場戲我把自己所有看過最瘋狂的角色表演方式都搬出來了，竟然一次過關！」

王樂妍（左）在《願望》醋意大發，對江祖平又打又罵。（三立提供）



更讓王樂妍感動的是，江祖平、江國賓在拍攝現場都給了她極大的包容與支持，讓她能放心地釋放情緒、盡情表演。她笑說：「祖平姐真的超罩的，完全接得住我每一次的情緒爆發真的很感謝他們！」她也感性表示：「這是我第一次演這麼失控、情緒這麼豐富的角色，真的把自己最醜、最瘋狂的樣子都奉獻給《願望》了！」回想起過去曾在受訪時被問到「最想挑戰的角色類型」，王樂妍總會回答：「想演動作戲、想演武打仔。」如今藉由《願望》中的蜜亞一角，終於實現了多年來的心願。她笑說：「沒想到我的願望，真的因為《願望》這部戲成真了！」

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