啦啦隊女神梓梓動手術？ 親自說明狀況

夢想家啦啦隊隊長「梓梓」董梓甯透過網路說自己動了個小手術。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕夢想家啦啦隊隊長「梓梓」董梓甯經常透過社群和粉絲分享生活點滴，沒想到昨（30）晚突然發出限時動態，透露自己最近「動了個小手術身體不太優」。

梓梓坦言最近健康出了點小問題。（翻攝自IG）

梓梓坦言最近身體不適加上事情多，除了自己的工作之外，接下來又遇上幾乎全員登場的「女孩日」，一堆表演跟隊形都需要排練，她也透露自己因為太忙所以一整天都沒有吃上一口飯，回到家也不好受，頭痛、喉嚨痛、身體痛，讓粉絲憂心她的健康狀態。

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梓梓請粉絲再女孩日進場支援，能帶給女孩們極大能量。（翻攝自IG）

身為隊長的梓梓有一大堆瑣事要處理，加上自己的雜事，每天手機為了聯絡各種事響個不停。梓梓話鋒一轉，認為女孩日每個人都很辛苦，只有一個願望：帶給觀眾好的表演，就算訓練再辛苦，也要咬牙忍著。梓梓說：「最棒的支持就是進場來看我們，給予尖叫與歡呼，我就很欣慰了，就麻煩你們了！進場時大聲地給我們點能量吧」。

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