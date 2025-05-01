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吳申梅不藏了！東京露出本性瞞著總裁老公「打」上癮

吳申梅到日本東京賞櫻。（放音樂提供）吳申梅到日本東京賞櫻。（放音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅日前趕在櫻花季的尾聲，跟總裁老公Eric赴日本追櫻花，身處滿滿櫻花的東京都，讓她身心靈獲得解放，情不自禁大喊：「太美了，真是美不勝收！」

吳申梅表示：「前一陣子真的太忙，所以趕快抓緊櫻花的尾聲，機票買了就衝。」她其實是第一次解鎖日本賞櫻，「目黑川的櫻花樹，景色如詩如畫，尤其愛上粉色櫻花瓣，飄落在臉上，超浪漫！」感恩老公百忙之中同遊，留下美好的回憶。

吳申梅賞櫻不忘拍美照留念。（放音樂提供）吳申梅賞櫻不忘拍美照留念。（放音樂提供）

吳申梅透露，這次日本之旅除了賞櫻，還安排了許多特別的行程，她趁老公開會時，自己逛街購物，並於日本在地朋友介紹下，造訪三丁目站附近巷弄的隱藏版居酒屋，體驗當地上班族休閒的秘密基地，還吃到了新鮮的河豚大餐。

吳申梅每天都到日本的便利商店打冰沙。（放音樂提供）吳申梅每天都到日本的便利商店打冰沙。（放音樂提供）

吳申梅還在便利商店挑戰水果冰沙，她說：「口味很多，一杯一杯的蔬果放在一起，方便自助打成冰沙」，口味包括「蔬菜鳳梨紅蘿蔔」、「藍莓草莓」及「香蕉蘋果」在內，讓她在東京每天都在便利商店報到，直呼整個人打上癮。

吳申梅與陳孟賢合唱的新歌《愛的感覺》大受粉絲歡迎，兩人的組合成為台語歌壇近期最強的對唱CP；本週六她將參加在台北舉行的「穿越紅人Show 5G沉浸式懷舊音樂會」，購票可洽《超級紅人榜》官方臉書。

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