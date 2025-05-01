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娛樂 日韓

韓知名饒舌歌手突闖警局自首「我吸毒！」 因這些原因判決大逆轉

南韓知名饒舌歌手Sik-K。（圖翻攝自Sik-K_IG）南韓知名饒舌歌手Sik-K。（圖翻攝自Sik-K_IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓知名饒舌歌手Sik-K（本名權民植）去年1月突然到警局自首吸毒，驚動整個韓娛圈。今天（5／1）他的涉毒案一審結果在首爾西區地方法院出爐，法官念在Sik-K自首並且表現出深刻反省態度，判其10個月有期徒刑、緩刑2年。

綜合韓媒報導，去年1月份，有消息傳出某男星突然跑到首爾龍山區警局向員警說「我要自首，因為我吸毒」，引發韓網熱議。後經韓媒追查，挖出自首者就是在韓國著名Hiphop選秀《Show Me The Money 4》脫穎而出的31歲饒舌歌手Sik-K，驚動整個韓娛圈和大批粉絲。

檢警隨後受理該案展開調查，確實在Sik-K體內驗出冰毒反應，且他自2023年1月至9月這段期間多次吸食K他命、搖頭丸、大麻等毒品，去年6月被正式起訴。在調查過程中，Sik-K完全配合，並於今年3月出庭時認罪，並哽咽稱自己對這些行為感到非常羞愧。

原本檢方求處3年6個月刑期，首爾西區地方法院今天給出本案一審判決，法官表示，Sik-K雖然有多次犯行，但考量他自首並表現出深刻反省、悔過的態度，且承諾不再涉毒，法院決定從輕量刑，判處Sik-K10個月有期徒刑、緩刑2年，並且需要接受40小時的戒毒課程，若緩刑期間再犯，立刻執行原刑。

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