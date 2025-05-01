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李珠珢妝髮未完整「清純臉蛋」公開 真實狀態網暈：太可愛！

李珠珢來台後工作邀約不斷。（翻攝自IG、YT）李珠珢來台後工作邀約不斷。（翻攝自IG、YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢今年來台加盟富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，人氣持續攀升，工作邀約不斷。近日她為手機遊戲拍攝廣告代言，官方釋出幕後花絮，其中妝髮尚未完成時的呆萌模樣曝光，令不少網友直呼「太可愛！」

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李珠珢相當敬業。（翻攝自YT）李珠珢相當敬業。（翻攝自YT）

李珠珢代言的手遊官方YouTube昨（30）上傳一段幕後花絮，畫面中她身穿富邦球衣、綁起雙馬尾，搭配元氣橘粉色妝容，散發滿滿青春活力。為了詮釋廣告內容，她一連換上三套造型，其中一套更妝扮成遊戲中的角色，時而在鏡頭前又蹦又跳，時而與工作人員認真討論表演細節，展現出專業的一面。

李珠珢待機時的呆萌模樣曝光。（翻攝自YT）李珠珢待機時的呆萌模樣曝光。（翻攝自YT）

影片尾聲還捕捉到李珠珢在開拍前專注顏讀中文台詞的畫面，當時她坐在休息室裡，妝髮尚未完成，清純模樣如同鄰家女孩，當她無意間發現鏡頭正在拍攝時，還俏皮的鼓臉賣萌，瞬間電暈粉絲的心，網友們紛紛大讚，「有可愛的珠珠就買單」、「珠珠好可愛」。

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