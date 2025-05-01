前夫爆料她3月主動求復合 小甜甜吐露「真實心聲」

宋晉賢（右）踢爆小甜甜3月求複合。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小甜甜」張可昀去年將工作重心轉往中國直播帶貨，為求流量她不惜吞蛇吃蟲，卻不見起色，最終黯然返台。前夫宋晉賢聞訊後爆料，小甜甜3月曾傳訊求復合，更直指前妻，用謊言堆砌不實人設，小甜甜也在社群發文，疑似回應此事。

事件回顧：小甜甜赴中打拚失敗回台！ 前夫揭「算計內幕」：單親人設包裝一切

請繼續往下閱讀...

宋晉賢29日在Threads爆料，小甜甜3月曾傳訊給他，詢問「要不要重新一起做女兒的爸爸媽媽？要的話，就放棄廈門紮根事業回台灣」，豈料，4月因為發展不順只能回台。見此，宋晉賢忍不住直呼：「天啊！這樣的機智與算計，若能用在真正對自己、對女兒負責的地方，該有多好？」

此外，宋晉賢指控，小甜甜用單親人設包裝一切，接著做出讓人搖頭的選擇，且一次次陷入循環。他喊話，「不需要用謊言去堆砌一個與現實不符的人設」，直指女兒從始至今，平日都是由保母全天托育照顧，表示不理解「哪來的早起送學、放學接送、假日才藝班？」

小甜甜在限時動態發文疑似回應前夫指控。（翻攝自IG）

事後，小甜甜在IG限時動態曬出與女兒的合照，表示「不管我的人在哪，米苔目（女兒）就在哪，全心投入的參與陪伴才是最重要的。吸一口氣，社會需要正能量」，藉此駁斥前夫控訴，隨後再度發文說，「世上只要有我有她（女兒）就是個最幸福完整的家，扛好扛滿。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法