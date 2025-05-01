Makiyo被嗆「一生垃圾」不爽 怒譙卡神楊蕙如：噁心老處女

Makiyo重提酒醉毆打計程車司機，引起爭議。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Makiyo近日登上薔薔的Podcast節目《薔薔栗膠》爆料，先是稱楊丞琳「紅了就不認人」，接著重提自己當年喝醉痛毆計程車司機的事，聲稱對方不僅沒昏迷，求償期間還出國遊玩，掀起輿論波瀾，「卡神」楊蕙如也發文怒轟「Makiyo這個人一生都是垃圾」。對此，Makiyo氣炸反擊。

「卡神」楊蕙如強烈譴責Makiyo，直言對方應該要終身被台灣演藝圈封殺，甚至呼籲外界抵制所有與她合作的單位和節目，表示自己看完相關新聞後感到非常生氣，她痛批「唯一的感想就是Makiyo這個人一生都是垃圾！當初把辛苦工作的計程車司機打到昏迷，現在人都死了還要造謠消費別人，借機洗白？這種人真的不配在台灣有任何再出現於公眾視野的機會！」更點名薔薔應該要出面澄清並與Makiyo切割。

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對此，Makiyo接受《三立新聞網》採訪時反擊，「她誰啊？請問你哪位？有夠噁心，老處女，如果她再攻擊說我是垃圾的話，就用她的信用卡吃飯，Ｘ。」至於薔薔也因此遭受網友攻擊一事，Makiyo則認為這些酸民都是些不認識的人，根本不用理會。

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