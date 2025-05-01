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導演徐克獲頒烏迪內終身成就獎！梁家輝千里來頒獎哭了

徐克（右）獲頒烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」， 好友梁家輝出席頒獎。（烏迪內遠東國際影展提供）徐克（右）獲頒烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」， 好友梁家輝出席頒獎。（烏迪內遠東國際影展提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕華人大導演徐克上週日（4月27日）剛於香港電影金像獎和前妻施南生一同獲頒「終身成就獎」，他於台灣時間今（1）日凌晨，又在第27屆烏迪內遠東國際影展獲頒「金桑樹終身成就獎」，並由他的老朋友梁家輝擔任頒獎人，致敬他超過40年來對華語乃至世界電影的深遠貢獻，同時擁有華語動作與奇幻類型的開創者與實驗者的地位。

徐克獲頒烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」。（烏迪內遠東國際影展提供）徐克獲頒烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」。（烏迪內遠東國際影展提供）

影展主席莎賓娜從十多年前便開始，每年都向徐克發出邀請，這份終身成就獎的邀請始終未曾中斷。徐克回憶，自己第一次受邀，是在某年坎城影展宣傳《鐵三角》時，但每年皆因拍攝行程未能成行，直到今年終於踏上烏迪內，接著便折服於當地的觀影氛圍。他說自己拍電影40多年，今年才第一次來到這個「27歲」的烏迪內，他依然感受到「全新的發現與體驗」。

談到這份「新發現」，徐克說：「希望創作者與觀眾都能共用電影帶來的美好發現。」這句話，道出了他至今仍堅持不斷拍電影的動力——電影，仍然可以帶來全新的體驗與感受。他也強調，一部電影的成就，它從來都不是某一個人的努力，而是眾人合作的成果——包括幕前幕後的工作人員，當然，最關鍵的還是觀眾。

梁家輝（中）頒獎給徐克，在台上還數度拭淚。（烏迪內遠東國際影展提供）梁家輝（中）頒獎給徐克，在台上還數度拭淚。（烏迪內遠東國際影展提供）

和徐克交情深厚的梁家輝擔任頒獎人，他曾獲多個影帝，又有多部作品享譽國際，是頒獎的不二人選。他此次為了支持徐克專程飛到義大利，在台上致詞時表示：「徐克先生不僅創作電影，更重新定義了電影。他的作品將銀幕化為奇幻之境，啟發了無數觀眾與電影人。」而徐克在說致謝詞的時候，也可看到真性情的梁家輝頻頻拭淚。

此次影展期間，影展也安排放映多部徐克經典作品，包括《青蛇》、《上海之夜》4K 修復版，以及他的最新力作《射鵰英雄傳：俠之大者》，呈現其導演生涯橫跨多種類型與風格的創作軌跡。徐克已經參與了《青蛇》的映前見面會以及《射鵰英雄傳：俠之大者》的映後見面會。

工作人員對於電影的熱情還有觀眾的熱衷程度，都讓徐克、梁家輝印象深刻。影展當晚放映《射鵰英雄傳：俠之大者》歐洲首映，結束時全場一千兩百多名觀眾起立鼓掌，歡呼聲與掌聲持續不斷，也讓兩人為現場氣氛動容。

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