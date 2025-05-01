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娛樂 最新消息

Makiyo重提毆運將 他提1事諷「還在醉嗎」：最好被告到破產

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Makiyo近日登上Podcast節目薔薔栗膠》，重提當年鬧得沸沸揚揚的「醉毆計程車司機」事件，直指當年對方根本沒有昏迷，甚至還在跟她求償的同時出國旅遊和募款。對此，網紅推手圤智雨質疑，Makiyo亂講話是想要重回演藝圈，直言「Makiyo這一次最好是被告到破產。

Makiyo上節目重提「醉毆計程車司機」事件。（資料照）Makiyo上節目重提「醉毆計程車司機」事件。（資料照）

相關新聞：Makiyo醉毆司機爆「沒昏迷還出國玩」 家屬喊告：只有湘瑩關心

圤智雨在臉書撰文表示，不理解Makiyo為何要亂講話，質疑對方是想要重回演藝圈，不過，他認為，看起來是沒有希望，「我很不懂他（她）為什麼不查證？」

此外，圤智雨認為，Makiyo上節目爆料前沒有和「胖姐」討論過，並進一步說，胖姐是Makiyo的親姊姊，也是影后胖姐的參考原型，不僅在演藝圈人望很高，做事也相當負責任，他好奇，「Makiyo有這麼好的人脈不用，是還在醉嗎？ 」並直言，「我覺得Makiyo這一次最好是被告到破產，讓她享受一下當凡人的感覺吧！」

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