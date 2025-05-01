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神作開啟續篇！史詩影集《幕府將軍》第二季正式宣布於明年1月開拍

Disney+ 熱門影集《幕府將軍》正式宣布第二季將於明年1月在加拿大溫哥華展開拍攝，真田廣之（左）和柯斯莫賈維斯回歸演出並擔任執行製作人。（Disney+ 提供）Disney+ 熱門影集《幕府將軍》正式宣布第二季將於明年1月在加拿大溫哥華展開拍攝，真田廣之（左）和柯斯莫賈維斯回歸演出並擔任執行製作人。（Disney+ 提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕FX娛樂總裁吉娜巴利安昨（4月30日）釋出令人振奮的最新進展，締造FX有史以來最高觀看紀錄的Disney+ 熱門影集《幕府將軍》正式迎來第二季，並確定將於明年1月在加拿大溫哥華展開拍攝。該影集由瑞秋近藤、賈斯汀馬克斯共同執筆，兩人近期更打造編劇空間，專門創作全新原創章節。

《幕府將軍》改編自詹姆斯克萊維爾暢銷小說，聚焦由真田廣之飾演的將軍「吉井虎永」，在對抗攝政委員會陰謀時不惜赴湯蹈火，並與由柯斯莫賈維斯飾演、隨神祕歐洲船隻擱淺的英國引航員「約翰布萊克索恩」交換重要軍事機密，聯手逆轉戰局。第二季時間線將往後推進十年，延續這兩位跨越文化背景男主角之間糾結命運的歷史傳奇。

瑞秋與賈斯汀再度操刀第二季劇本，並由米凱拉克拉維爾、愛德華麥克唐納與主演真田廣之一同擔任執行製作人。真田廣之除了重返「虎永」一角，也晉升為第二季執行製作人，柯斯莫賈維斯則將再度詮釋布萊克索恩，同時身兼聯合執行製作人。

《幕府將軍》第一季橫掃18項艾美獎，成為單季獲獎最多的FX劇集，更是該頻道首度奪下劇情類最佳影集的代表作。主角雙雙在第76屆黃金時段艾美獎封帝后，真田廣之寫下日本演員首度奪下劇情類影集最佳男主角紀錄，而澤井杏奈也成為史上第一位獲得該獎項的亞裔女演員。

這部史詩級巨作還囊括金球獎、美國電影學會、美國演員工會、美國編劇工會、美國導演工會、美國製片人工會、電視評論家協會、獨立精神獎等多個重要獎項肯定。

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