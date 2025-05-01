46歲失婚金馬影后章子怡 驚傳舞台意外重摔

章子怡2023年與歌手老公汪峰離婚後行事作風非常低調。（翻攝自章子怡微博）

林南谷／核稿編輯

〔記者林南谷／綜合報導〕金馬影后章子怡2023年與歌手老公汪峰離婚，恢復單身後行事作風非常低調，上個月27日出席《第20屆中國電影華表獎頒獎典禮》，與影星成龍、王一博朗誦致敬中國電影120周年，完畢後回後台時不慎發生意外摔倒，事發影片連日在網路瘋傳。

章子怡事後被網友拍到，坐輪椅現身機場。（香港星島日報）



港媒報導，章子怡當天出席該頒獎典禮，其中一個環節由她與王一博、成龍同台朗誦，但在表演結束後，3人自舞台站位順序下台，章子怡走最後，但就在下樓梯時意外摔倒，走在前面的2人立刻轉身扶章子怡。事後影片在網路瘋傳，「章子怡舞台上意外摔倒已就醫」亦隨即登上微博熱搜。

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章子怡與汪峰結婚多年屢屢被外界唱衰。 （香港星島日報）

意外發生後，章子怡經紀人回應：「目前已經就醫無大礙，需要休養一陣子，感謝大家關心。」稍早有網友分享一段偶遇章子怡影片，並留言說：「在高鐵站偶遇章子怡，她本人坐著輪椅被工作人員推著，猜測摔得不輕！」微博關鍵字「章子怡舞台上意外摔倒已就醫」立刻引起眾人熱議。

章子怡主演王家衛電影《一代宗師》，在2013年一舉拿下第50屆金馬獎和第33屆香港電影金像獎最佳女主角獎，在當年風光至極。

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