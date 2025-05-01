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娛樂 最新消息

台中車站歡慶「呷百二」！許光漢、陸小芬、侯孝賢「戀戀鐵道」強片開道

〔記者許世穎／台北報導〕為慶祝台中車站建站120週年，台中市唯一小型藝術電影院「中山73影視藝文空間」5月份精心策劃焦點主題「戀戀鐵道」，一口氣推出王童導演的《看海的日子》（台語版）、侯孝賢導演的《戀戀風塵》（數位修復版）、紀錄片《南方，寂寞鐵道》，以及許光漢主演的《青春18×2 通往有你的旅程》等4部以鐵道為背景的精彩電影。

「中山73」5月焦點主題「戀戀鐵道」放映《南方，寂寞鐵道》，喚醒塵封的南方鐵道記憶。（中山73提供）「中山73」5月焦點主題「戀戀鐵道」放映《南方，寂寞鐵道》，喚醒塵封的南方鐵道記憶。（中山73提供）

台中車站從1905年建站迄今走過120個年頭，除是無數人記憶的起點與終站，更見證了時代的蛻變與人來人往的感動故事。「中山73」5月份的「戀戀鐵道」嚴選特輯，就首推金馬獎名導王童執導、榮獲金馬獎最佳女主角、最佳女配角雙料大獎的《看海的日子》，該片也是影后陸小芬的獲獎代表作。

「中山73」5月首推金馬獎王童、金馬影后陸小芬代表作《看海的日子》（台語版）。（中山73提供）「中山73」5月首推金馬獎王童、金馬影后陸小芬代表作《看海的日子》（台語版）。（中山73提供）

而由侯孝賢執導、朱天文編劇、李屏賓攝影的《戀戀風塵》，則改編自作家吳念真的初戀往事，描寫60年代年輕人離鄉背井、出外打拚，反映對當時台灣社會環境的關照。

「中山73」5月大銀幕重現侯孝賢名作《戀戀風塵》數位修復版。（中山73提供）「中山73」5月大銀幕重現侯孝賢名作《戀戀風塵》數位修復版。（中山73提供）

另兩部佳作包括紀錄片《南方，寂寞鐵道》歷時6年完成，除挖掘台灣最後一條電氣化鐵路「南迴線」的艱辛過程，並透過老火車、老月台、鐵路工程師、挖隧道工人與三代傳承的鐵道員，喚醒塵封的南方記憶。

還有由男神許光漢、日本女星清原果耶領銜主演的《青春18×2 通往有你的旅程》，劇情則從火車站出發，展開一段找回初戀的旅程。透過不同的視角，照映出台灣社會及鐵道演進的歷史軌跡，一同體驗鐵道風情。

「中山73」5月選映由男神許光漢、日本女星清原果耶主演的《青春18×2 通往有你的旅程》。（中山73提供）「中山73」5月選映由男神許光漢、日本女星清原果耶主演的《青春18×2 通往有你的旅程》。（中山73提供）

「中山73」同時也與一年一度的「金穗獎」合作，將於5月精選放映一系列入圍與得獎佳作，並邀請影人出席座談。超值的是，不僅「戀戀鐵道」與「金穗獎」兩大主題電影全部免費觀影，台中市影視發展基金會更加碼邀請旅遊作家黃作炎於5月10日下午4點赴「中山73」講座「跟著電影去旅行：戀戀鐵道」，帶領觀眾展開前所未見的鐵道之旅。索票及講座報名詳情請洽「中山73」官方臉書。

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