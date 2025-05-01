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港片《看我今天怎麼說》無緣金像獎音效！導演黃修平不甘心：爆冷輸

《看我今天怎麼說》導演黃修平對於錯失最佳音響效果獎項，感到十分不甘心。（記者潘少棠攝）《看我今天怎麼說》導演黃修平對於錯失最佳音響效果獎項，感到十分不甘心。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港電影《看我今天怎麼說》獲得第43屆電影金像獎7項入圍，遺憾鎩羽而歸，導演黃修平率領金馬影后鍾雪瑩、吳祉昊一同來台宣傳，昨天（1日）受訪，黃修平對於最佳音響效果落敗的結果，直言「很不甘心」。

《看我今天怎麼說》關注聾人族群議題，片中對於聲音、音效下了不少苦心，接連取得金馬、金像獎的提名，可惜皆未獲得青睞。導演黃修平昨天接受本報專訪被問到此事，滿臉遺憾，表示對手也很強，所有獎項都很值得拿獎，像是鍾雪瑩也演得非常好，他都很喜歡。

香港網友在網上發文，選票上面寫上《九龍城寨之圍城》意外引發爭議。（翻攝自Threads）香港網友在網上發文，選票上面寫上《九龍城寨之圍城》意外引發爭議。（翻攝自Threads）

只是最佳音響效果獎項，黃修平分享製作這部片音效的艱辛，以粵語說出自己的不甘心。不過黃修平稱，最討厭「爆冷」得獎或者是「黑馬」的說法，因為值得拿就是值得拿，「但我真的覺得，我們的音效真的最棒。」對於導演獎輸給了《九龍城寨之圍城》的鄭保瑞，黃修平笑說：「我拿（導演）才是大爆冷，我不敢從鄭保瑞手上拿過來，但我覺得音效是爆冷的輸。」

香港網友在網上發文，選票上面寫上《九龍城寨之圍城》意外引發爭議。（翻攝自Threads）香港網友在網上發文，選票上面寫上《九龍城寨之圍城》意外引發爭議。（翻攝自Threads）

事實上，該獎項近期在網上確實引發討論，一名網友在Threads上曬出收到的選票，上面的最佳音響效果獎寫著《九龍城寨之圍城》，聲稱已經被填寫好了，最後得獎的確實也是《九龍城寨之圍城》。不過這篇貼文的真實性還有待確認，目前已經刪文，香港金像獎回應《香港01》表達高度關注，正在了解事件。而港媒報導，資深電影人田啟文表示，不可能出現預寫好的選票，呼籲當事人拿出證明。

從金像獎的評選方法來看，光是第一輪能參與投票的就有「香港電影金像獎選民」及「第一輪專業評審團」，只要是電影工作者、影評人甚至是藝人管理公司管理層、電影協會的行政人員等等，通過審核都能夠成為選民，據港媒，光是首輪可投票的人就超過2000人，到了第二輪還有共80人組成的專業評審團，參與的人不少。

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