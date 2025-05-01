胡瓜酒吧開喝「見老婆走進門」 哀怨喊被張清芳擺一道

胡瓜、張清芳多年好友在節目上合體。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營YouTube頻道《下面一位》，最新一集邀請到有著東方不敗稱號的張清芳，兩人是舊識，但卻從未單獨一起上節目，有著多年交情的他們許久未見也馬上互相拌嘴，展現好交情。

兩人到充滿日式風情的北投也換上日式浴衣，體驗製作和菓子，過程中兩人都認真專注，胡瓜非常滿意自己的作品，頻頻向張清芳炫耀，結果對方只在乎自己沒空理會胡瓜，讓胡瓜只能孤單獨自默默欣賞。隨後兩位喝茶時像拍起廣告似的，上演一段情境劇，感受彷彿置身日本的愜意感。

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回憶起兩人初次見面是在胡瓜的節目《老實樹》，而張清芳的好歌藝讓她每發唱片必定銷量冠軍，使她有了東方不敗的稱號。胡瓜分享過去報紙舉辦金曲龍虎榜投票比賽，也會舉辦頒獎典禮，擔任主持人的胡瓜看著大家爭奇鬥豔，拚了命的想要得獎，站上眾星雲集的頒獎舞台，非常感概。

胡瓜、張清芳多年好友在節目上合體。（下面一位提供）

而張清芳因當年參加《大學城》歌唱比賽出道，實力派的她一出第一張唱片隨即爆紅，無奈歌紅人不紅，過了一段時間才上當時最熱門的打歌節目《雙星報喜》，胡瓜分享當年歌手要上節目宣傳非常困難，要付廣告費才能打歌，有些甚至花了幾十萬才播到前奏，讓張清芳自一旁點頭如搗蒜，表示當年就是只唱到一小段副歌，隨即被馬上卡歌，讓先前號招親友團要收看節目的她感到相當不好意思。

胡瓜和張清芳的交情甚遠，和彼此的家庭也非常熟識，胡瓜爆料一件深藏在他心中的小故事。曾經有一台等了將近一年多才收購的超跑愛車，某天在將超跑開到張清芳家打牌，結果整台車被拖吊，報警也找不回來，短短幾天車子馬上被運送到國外，甚至還在車內找到胡瓜的照片，說出這故事時大家都還以為他在開玩笑，讓胡瓜又氣又無奈，對此張清芳也抱著歉意表示：「這是我一輩子的愧疚！我還不起！」胡瓜也大氣回覆：「牌桌上還就好！」

胡瓜還提到某次打牌打到一半，張清芳對著胡瓜等人說可以去酒店，因為「太太說放假」，去了發現柯受良已經先開喝，看到女生後他們還有向前聊天，沒想到就看著張清芳帶著胡瓜老婆、王偉忠老婆等人進來，讓胡瓜忍不住直呼：「這是哪門子放假，後來發現我們是去熱場的，後來他們發現我怎麼沒什麼笑容，我就說我累了要去休息。」一番話讓張清芳笑不停。

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