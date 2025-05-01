張啟樂澎湖拍節目「中頭獎」撞傷 急奔大廟壓驚

〔記者侯家瑜／台北報導〕出道超過20年的香港演員張啟樂，2024年以主持央廣節目《台味超有港》奪下廣播金鐘「生活風格節目獎」，日前受邀赴澎湖拍攝節目，卻意外「中頭獎」撞傷額頭，緊急跑廟壓驚。

張啟樂（左）初次體驗看名人墓，竟意外中頭獎，主持人司徒（右）立刻帶他去廟裡拜拜。（紅心字會提供）

張啟樂此行參與YouTube頻道《看你老墓》拍攝，由主持人司徒建銘帶隊探訪中法戰爭法籍將領「孤拔」墓，過程中他身體不適、精神恍惚，返程上車時一頭撞上車門，腫了一大包差點見紅，讓司徒緊急喊卡、直奔天后宮與觀音亭替他祈福。

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本趟澎湖之旅由草爺號召，集結「電玩女神」陸子玄、《我的兄弟成神之路》阿威，以及金鐘得主張啟樂同行，還獲得澎湖縣議會議長陳毓仁熱情接待，協助安排拍攝與品嚐當地美食。草爺與阿威另拍水上摩托車行程，讓司徒笑稱：「只好想辦法把張啟樂、陸子玄帶去看墓。」

張啟樂（左起）、司徒建銘、陸子玄一起參加草爺澎湖拍片團之旅。（紅心字會提供）

陸子玄則在拍攝漁翁島燈塔時，特別獻花給燈塔旁的「Nelly紀念碑」，據傳是135年前英籍守塔員8歲早逝女兒的墓塚，她感性表示「心疼這位童年離鄉的小女孩，是大時代下的浪花。」

張啟樂也分享，奪金鐘後萌生在台製作節目的念頭，身為新住民的他希望聚焦外島新住民故事，此行不僅為新節目蒐集資料，還意外成為「澎湖國際海上花火節」VIP，提前欣賞試放煙火。更令他感動的是，當他向議長提到節目構想，陳毓仁隨即允諾「全力支持」。

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