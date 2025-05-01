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Makiyo咬楊丞琳交往阿BEN 陳沂翻出名字倒著念往事

Makiyo咬楊丞琳交往阿BEN 陳沂翻出名字倒著念往事Makiyo連日來成為娛樂話題焦點。（翻攝自Makiyo IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Makiyo日前上薔薔節目爆料楊丞琳紅了就不認人，被Ma媽媽開酸，楊丞琳則發聲反擊控Makiyo惡意造謠，Makiyo昨再反嗆挺楊丞琳藝人，「他們認識的楊小姐有比我久嗎？還說他們了解她，也是蠻瞎的。」更爆出楊丞琳昔日交往過「阿BEN」白吉勝，也曾帶給她看過。

Makiyo強調自己說的是事實，當時Ma媽確實也有生氣，更直言王心凌等人認識楊丞琳沒有她來的久，「何況來罵也沒有用啊，他們不認識楊小姐來我家的年代。」也認為這些人不清楚真實情況，「不知道就別去亂講，我是不會在乎她紅了不再聯絡我，就這樣，我不會去蹭。」

楊丞琳過往與Makiyo交好，Makiyo也說楊丞琳三天兩頭就會來找他吃飯唱歌，由於楊丞琳經濟情況當時比較不好，飯錢都是由Makiyo付，還說楊丞琳交男友都會帶來給她看，其中一任就是白吉勝。

白吉勝熱愛運動。（翻攝自臉書）白吉勝熱愛運動。（翻攝自臉書）

網紅陳沂以旁觀者在臉書發文打趣說：「Makiyo又加碼爆料楊丞琳當年跟白吉勝在一起，還帶來給朋友們看。有一說一，楊丞琳也沒否認過吧？而且如果是她不想公開的隱私，事隔多年以當年朋友的身分出來爆料，我是覺得很不ok啦！」

陳沂評論，現在拿這個出來反擊，可能是Makiyo覺得跟白吉勝在一起過挺可恥的，整個算是黑歷史。

陳沂評論時事語不驚人死不休。（翻攝自陳沂臉書）陳沂評論時事語不驚人死不休。（翻攝自陳沂臉書）

更妙的是，陳沂還說了一段題外話：「你們知道白吉勝名字倒著唸要怎麼唸嗎？不是我要拿別人名字開玩笑，是他當年出來嗆利菁節目給他老婆徐可灌酒，還嗆說如果沒有他名字要倒著唸。
結果還真的沒有！我說白吉勝，你名字什麼時候要倒著唸？勝～～吉～～白～～」

而面對過往情史被翻出，阿BEN低調表示過往的事不想多談，既然以前沒說過，那現在也不會拿出來說嘴，並祝福朋友們演藝事業順遂、身心靈健康平安。

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