台灣蛙王出手了！高爾宣挑戰鐵人三項成績出爐

高爾宣帶領ADEN王、PIZZALI、林可綸首次挑戰鐵人三項接力。（龍大謝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕高爾宣帶領公司員工及旗下ADEN王、PIZZALI、林可綸首次挑戰在台東舉辦的2025 Challenge Taiwan 國際鐵人三項賽的標準賽接力組項目，比賽成績擠進全部參加者的前22%，他難掩興奮地說：「明年目標要把公司八成的全都叫來，多運動有益身心，工作起來才會開心！」

高爾宣誓言要把公司變成樂壇「最愛運動的音樂公司」，還立下目標：「自己想要挑戰明年一人完成鐵人三項113公里！」他不忘極力推廣鐵人三項運動，「我覺得這是一項能與自己靜下來對話的運動，在這個資訊爆炸的時代，這種機會真的不多，非常推薦大家也去挑戰。」

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高爾宣向「台灣蛙王」蔡秉融（左）請教進階技巧。（龍大謝提供）

高爾宣決心參加鐵人三項的原因，是因玖壹壹健志「推坑」，他在台中的健身教練正好是鐵人三項熱愛者，從去年就不斷鼓吹高爾宣參加比賽，「玖壹壹的洋蔥都可以完成了，你們一定也可以啦！」健志也言語「助攻」，「你不覺得比三鐵是一件很有意義的事嗎？！」讓高爾宣當場因為這一句話受到莫大激勵，決定呼朋引伴帶的員工一起參戰。」

高爾宣參加鐵人三項，也意外遇「貴人」指點，在參賽前一天巧遇「台灣蛙王」蔡秉融，馬上抓著他請教了一些蛙式的進階技巧，領悟力高的他在臨陣磨槍下精進了游泳技巧，隔一天更學以致用放在比賽上，他開心地說：「很感謝老師！讓我當天比賽游起來果然省力非常多！」

高爾宣帶領ADEN王、PIZZALI、林可綸首次挑戰鐵人三項接力。（龍大謝提供）

高爾宣在比賽當天與隊友PIZZALI、王ADEN當彼此的啦啦隊，相互加油扶持，他表示：「當天我們三個人表現都很不錯，原本我們的目標是前30%，但最後成績擠進前22%的選手！PIZZALI 的成績比在訓練時快了30分鐘，因為沿路我們在播他的歌也有很多歌迷幫他加油，在接棒的時候大家都很感動。」

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