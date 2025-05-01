五月天瑪莎出手擔任音樂總監 家家錄音被叫計程車回家傻眼了

家家推出新專輯《你給我的》。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕靈魂歌姬家家推出新專輯《你給我的》，五月天瑪莎再次擔任音樂總監，並邀請與林憶蓮、方大同長期合作的金曲製作搭檔Derrick、Fergus，為家家量「聲」打造一張以七〇年代靈魂樂為底蘊的華語流行專輯。

家家自2019年開始籌備這張專輯，期間歷經世界與個人生活接連不斷的變化，許多突如其來的事件令她措手不及，曾一度陷入低潮，她形容自己一度像是「無助的孤兒」，但在沉澱心情、重新梳理感受後，感謝每一段滋養她生命與歌聲的經歷。

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家家與製作人Derrick（右）、Fergus。（相信音樂提供）

製作人分享做這張專輯時，想像著「如果披頭四來為家家製作專輯，會是什麼樣子？」於是在講究復古的編曲與音色中，也巧妙保留現代音樂的頻率。

製作人鼓勵家家以最自然的狀態投入演唱，因此家家拋開「完美」的束縛，將自己最真實的面貌展露在《你給我的》專輯當中，她說：「我很喜歡這張專輯的誠實，希望大家也會喜歡。」

家家也分享錄音過程的趣事，「製作人給我很大的空間，錄音的時候有好幾首歌沒唱幾次，他們竟然就說OK、收工，一直跟工作人員說可以叫計程車回家，我自己也莫名其妙、半信半疑。」率性又可愛的語氣逗笑眾人。

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