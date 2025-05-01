台片前進義大利掌聲久久不息！《我家的事》一家太會演惹哭觀眾

導演潘客印遠赴義大利，親自感受《我家的事》映後全場長達5分鐘的掌聲歡呼。（攝影Alice Durigatto提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由曾敬驊、藍葦華主演台片《我家的事》先是在大阪亞洲電影節獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出獎，前晚（4月29日）在烏迪內遠東國際影展放映也大放異彩，導演潘客印遠赴義大利，親自感受映後全場長達五分鐘的掌聲歡呼。

台片《我家的事》揚威烏迪內遠東國際影展。（牽猴子提供）

首次來到義大利的導演潘客印歷經18小時的飛行與轉機，從世界的另一端來到歐洲，他由衷感謝那天晚上與滿場觀眾的相聚，他形容很像約會般的心情，既興奮又期待，「我今天特地沖了澡、換了衣服、抓了頭髮，這真的很像約會對吧？」幽默發言逗得全場哈哈大笑，語畢更興奮地拿出手機，和影展主席莎賓娜及現場觀眾自拍「約會照」留念。

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導演潘客印致詞時感性噴發：「這部電影是我和主創演員們花了5年時間準備，用我們的才華與愛拍攝出來。我們想要分享的是一份來自我真實人生中的愛，這份愛非常的強大、堅固且美好。」

烏迪內遠東國際影展莎賓娜（左）邀請導演潘客印上台分享。（攝影 Alice Durigatto提供）

電影在烏迪內遠東國際影展放映結束後，許多觀眾眼眶含淚、掌聲不停，現場的工作人員直呼：「這是今年影展中，觀眾反應最熱烈的一場。」即使電影播映結束已過十餘分鐘，現場仍有觀眾默默拭淚，情緒深深迴盪。

有女性觀眾看完開心地說：「It’s a wonderful date!」（真是一次美妙的約會！）也有一位移民義大利30年的台裔母親帶著女兒前來觀影，映後激動分享表示，電影中的每一幕和每一句，都讓她彷彿回到家鄉，思念之情油然而生。潘客印表示：「有位老奶奶等到最後走向我分享，雖然她說的義大利文我不了解，但我看到她臉上滿滿的微笑，和微微濕潤的眼眶，一切盡在不言中。」

導演潘客印形容出席烏迪內遠東國際影展《我家的事》首映，很像約會般的心情，既興奮又期待。（攝影Alice Durigatto提供）

該片集合曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘一同演出，透過四位家人的故事，真誠描繪家庭中的愛與秘密，期待觀眾能從不同家人的視角，感受其中深刻情感。《我家的事》將於今年夏天在台上映。

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