楊繡惠被帶去是「逛包」超嗨 下秒卻怒喊：想被打到滿頭包？

若潼（左起）、籃籃和楊繡惠體驗在地「百菇職人」的生活。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝新時代》日前來到南投埔里體驗在地「百菇職人」的生活。阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓若潼一同參與這趟充滿趣味與知識的香菇之旅。

藝人們前往香菇工廠拜訪「百菇職人」鄭鈞元，職人戴上象徵性的鹿角靈芝髮箍，介紹各式特殊香菇，像是帶有蟹味的粉色玫瑰菇，以及會隨氣候變化的藍寶石菇，讓藝人們大開眼界。為體驗香菇種植，眾人赤腳翻動「太空包」木屑原料，阿翔更是主動攀上木屑山帶頭玩耍，結果楊繡惠下坡時跌坐土堆，笑翻全場，籃籃更笑虧：「妳這樣好像香菇喔！」接著職人說要帶大家「逛包」，讓楊繡惠興奮不已，沒想到竟是參觀香菇太空包，瞬間變臉怒喊：「你想被打得滿頭包嗎？」笑翻現場。

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若潼（左起）、楊繡惠、阿翔以及籃籃體驗在地「百菇職人」的生活。（民視提供）

職人展示全台唯一的「鹿角靈芝」，細長如鹿角的外型需控制溫度、濕度與光線精細栽培，一斤高達3600元，眾人為搶喝由鹿角靈芝製成的珍貴靈芝茶，展開「靈芝選美大賽」。當大家拿出又長又茂密的靈芝時，阿翔手中短小的一支讓人笑翻，籃籃還忍不住說：「你好小喔！」阿翔則辯解：「不一定多才漂亮，要看頂端白色鹿茸的狀態啦！」

體驗尾聲，職人準備豐盛的百菇大餐，包括麻油菇、靈芝茸豆腐乳、黑木耳乾拌麵與菇菇火鍋。籃籃自創最佳品嚐順序，先豆腐乳加麵，再來一口香菇火鍋，阿翔笑虧：「妳是把嘴巴當成廚具嗎？」楊繡惠更補刀：「她把嘴巴當果汁機啦！」逗得籃籃笑到彎腰。

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