晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊繡惠被帶去是「逛包」超嗨 下秒卻怒喊：想被打到滿頭包？

若潼（左起）、籃籃和楊繡惠體驗在地「百菇職人」的生活。（民視提供）若潼（左起）、籃籃和楊繡惠體驗在地「百菇職人」的生活。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝新時代》日前來到南投埔里體驗在地「百菇職人」的生活。阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓若潼一同參與這趟充滿趣味與知識的香菇之旅。

藝人們前往香菇工廠拜訪「百菇職人」鄭鈞元，職人戴上象徵性的鹿角靈芝髮箍，介紹各式特殊香菇，像是帶有蟹味的粉色玫瑰菇，以及會隨氣候變化的藍寶石菇，讓藝人們大開眼界。為體驗香菇種植，眾人赤腳翻動「太空包」木屑原料，阿翔更是主動攀上木屑山帶頭玩耍，結果楊繡惠下坡時跌坐土堆，笑翻全場，籃籃更笑虧：「妳這樣好像香菇喔！」接著職人說要帶大家「逛包」，讓楊繡惠興奮不已，沒想到竟是參觀香菇太空包，瞬間變臉怒喊：「你想被打得滿頭包嗎？」笑翻現場。

若潼（左起）、楊繡惠、阿翔以及籃籃體驗在地「百菇職人」的生活。（民視提供）若潼（左起）、楊繡惠、阿翔以及籃籃體驗在地「百菇職人」的生活。（民視提供）

職人展示全台唯一的「鹿角靈芝」，細長如鹿角的外型需控制溫度、濕度與光線精細栽培，一斤高達3600元，眾人為搶喝由鹿角靈芝製成的珍貴靈芝茶，展開「靈芝選美大賽」。當大家拿出又長又茂密的靈芝時，阿翔手中短小的一支讓人笑翻，籃籃還忍不住說：「你好小喔！」阿翔則辯解：「不一定多才漂亮，要看頂端白色鹿茸的狀態啦！」

體驗尾聲，職人準備豐盛的百菇大餐，包括麻油菇、靈芝茸豆腐乳、黑木耳乾拌麵與菇菇火鍋。籃籃自創最佳品嚐順序，先豆腐乳加麵，再來一口香菇火鍋，阿翔笑虧：「妳是把嘴巴當成廚具嗎？」楊繡惠更補刀：「她把嘴巴當果汁機啦！」逗得籃籃笑到彎腰。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中