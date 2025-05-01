Mandy前夫怒曬「身分證配偶欄」 狠嗆：法院認證婚姻不忠

汪小菲（右）與Mandy即將舉辦婚禮。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大S前夫汪小菲去年與台灣網美「Mandy」馬筱梅領證結婚，小倆口即將在5月補辦婚禮，沒想到這幾天Mandy前夫Robert指控她恐嚇、婚內出軌，隨後遭狗仔葛斯齊爆料，Robert當年根本沒和Mandy登記結婚，對此，Robert今（1）曬出身分證配偶欄打臉該說法。

與汪小菲交好的狗仔葛斯齊，日前在直播中爆料Robert與Mandy並沒有登記結婚，在法律層面上不是夫妻。對此，Robert在微博氣憤發文，秀出結婚時換發的身分證，可見畫面中配偶欄清楚印著「馬筱梅」三字，反問「我造謠？我，跟我朋友家人，為什麼要被欺負，被恐嚇？我的體面已經接近零界點殘存留下來了。紳士風範已經要到底了。」

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Robert隔空喊話葛斯齊，「你假如看不懂什麼叫勝訴法院判決書，我跟你白話文，意思就是：婚姻不忠、影響社會風氣、公眾人物不良示範成立」，面對接二連三的網路霸凌，他強調會奉陪到底，「不要招惹好人，更別汙辱別人」。



Mandy前夫怒曬身分證打臉。（翻攝自微博）

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