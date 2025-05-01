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娛樂 最新消息

熟悉的《全民大悶鍋》！邰智源隔10年合體洪都拉斯 默契爆發喊感動

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、邵大倫主持的公視台語台旅遊實境節目《來去恁兜洗魂舒》，最新一集迎來特別嘉賓—洪都拉斯驚喜登場，洪都拉斯感嘆《全民》系列節目停播10幾年來竟都沒有再一起工作過，邰智源笑憶從《連環泡》認識至今，「我們一起打拼快35年，竟然是第一次出來玩。」

洪都拉斯（右）10年首度驚喜合體邰智源作客《來去恁兜洗魂舒》。（公視台語台提供）洪都拉斯（右）10年首度驚喜合體邰智源作客《來去恁兜洗魂舒》。（公視台語台提供）

洪都拉斯感性回憶，當年相識邰智源才24歲，洪都拉斯則是23歲剛退伍，「時光飛逝，竟然已經30幾年了！」此次兩人造訪彰化二水、員林，洪都拉斯更感佩老友的體力與精神，「這次出來玩才知道，以你的年紀還來主持這麼需要體力的節目，我真的很感動。」

節目中眾人欣賞金曲提名樂團「農村武裝青年」的演出時，邰智源臨時起意，隨興一拱洪都拉斯自彈自唱。洪都拉斯完全無準備，笑著拿起吉他便即興清唱，邰智源則在一旁興奮打拍子應援。沒想到合奏到一半，「農村武裝青年」的大提琴手一加入，洪都拉斯竟瞬間中斷，邰智源笑虧：「你現在唱歌是會喘喔？」洪都拉斯趕緊圓場解釋：「太久沒唱，她幫我伴奏我會不好意思啦！」

邰智源與洪都拉斯此次拜訪「古月葡萄」胡姓老闆一家，體驗為葡萄「疏果」，藉由剪掉內部過於密集的果子，讓養份能傳給所有的果實。不料邰智源因老花眼沒看清楚，把外層完整的果實剪掉，讓老闆胡志豪忍不住喊：「本來很漂亮的，你這樣剪破一個洞，要扣薪水啦！」邰智源慌張把剛剛藏在口袋裡的葡萄掏出來，開玩笑說：「真的完了，不然我塞回去好了啦…」現場笑聲不斷。

本集《來去恁兜洗魂舒》還走訪二水源泉村300年歷史的芒果樹與老雜貨店，踏查八堡圳與黑泥田文化；並拜訪由前電競選手回鄉接班的隆興養蜂場，看他如何從鍵盤走進蜂箱；最後前往88年歷史的順泰蜜餞工廠，幫忙蜜餞去籽、體驗傳統日曬工序，深度感受彰化土地的甘甜與溫度。

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