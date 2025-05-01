等了13年！唱跳女王温嵐不忍了 宣布舉辦「嵐趴踢」

温嵐宣布暑假開唱。（華納音樂提供）



〔記者陽昕翰／台北報導〕「唱跳女王」温嵐宣布暑假開唱，相隔13年在台北舉辦演唱會，笑說7月剛好遇到生日，絕對會給大家一場難忘的夏季派對，「一定給大家最瘋狂、最火熱的夜晚，大家『嵐趴踢』上見！」

温嵐去年加盟華納音樂，與冰球樂團合作的單曲《一個吻的時間》大獲好評，她也在今天宣告好消息，將在7月舉辦暌違已久的個人專場演唱會，並表示：「當與公司決定要開演唱會的時候，除了興奮之外還有感動，因為已經有13年沒有在台北有這樣專場與歌迷近距離見面的機會。她也說：「我們決定把它當作一場派對，也是取名為『嵐趴踢』的原因，希望大家像去參加一個好朋友的生日趴踢！」

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温嵐期待與歌迷在演唱會上相見。（華納音樂提供）



温嵐感性向粉絲表示：「想要把自己這段時間的準備獻給一路不離不棄的歌迷，因為你們的支持是讓我始終堅持到現在的動力。」

温嵐不僅為演唱會親自參與製作，對自己的身材管理也相當要求，包括皮拉提斯、國標舞，瑜珈樣樣來，一有時間就讓自己保持運動狀態，她說：「體重沒有掉太多，但是更滿意自己的體態了，也對體力的維持有很大的幫助！」温嵐「嵐趴踢」演唱會7月19日在Legacy TERA開唱，門票5月6日 （二）中午於KKTIX正式開賣。

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