等了12年！陶喆回歸不藏了 親揭「異己中求生」困境

陶喆新歌〈Moonchild〉MV以全動畫呈現 。（偉大文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陶喆暌違12年推出第8張錄音室專輯《STUPID POP SONGS》，本週趁勢在官方頻道上架新歌〈Moonchild〉MV，這首作為專輯裡最獨特另類的曲目，影像也與音樂相匹敵，以高規格創意呈現。

MV由製作創意總監亞歷三小和導演莊水共同領軍的年輕團隊，挑戰以全動畫的形式，讓Moonchild -月亮小孩恣意穿梭在月球和宇宙星際間冒險，對此陶喆直呼：「真的忍不住讚嘆我們這次影像團隊的腦洞！MV 在大家天馬行空的想像力中，被催生出了一場星際冒險。」

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陶喆睽違12年推出第8張錄音室專輯《STUPID POP SONGS》締造好口碑。（偉大文化提供）

故事描述一位因飛船意外迫降，而獨自生活在月球好一陣子的小男孩駕駛員，自製了一個訊號接收器，每一次的訊號發射傳回月球上的電視，小男孩就會掉入一個陌生的異世界，他掉進了訪談節目、舞蹈Party節目和拳擊擂台節目，隨著音樂高潮迭起，MV結尾電視上顯示的地球畫面，也暗示著小男孩即將展開下一段旅程。

陶喆對於這動畫成品相當喜歡，故事裡男孩在異己中求生存的困境，帶出了「另類存在」的寓意，陶喆更這麼形容：「也許我們每個人心裡都住著一個月亮小孩，是星際間『另類存在』的生命體，但也渴望在宇宙中有所歸屬、獲得認可和接納。」

陶喆睽違12年推出第8張錄音室專輯《STUPID POP SONGS》締造好口碑。（偉大文化提供）

陶喆分享著〈Moonchild〉創作靈感：「我在1980年代青春成長，那是一個流行文化滲透一切的時代——從音樂、時尚，到設計、視覺藝術與廣告。它不僅僅影響了我，更深深塑造了我。即使多年之後，那個時代的精神仍在我創作中回響。」他直言〈Moonchild〉正是向那個世界致敬的一首作品，融合了新浪潮、迷幻與多元聲響的萬花筒，製作上讓過去的音色重新復甦。

對於〈Moonchild〉這首歌的感受，他這麼認為：「它遠超過一種音樂風格。喚起的是霓虹閃爍的街道、午夜的魅影，以及都市過度繁華下那股電流般的悸動。這是一種帶著懷舊感，卻依然鮮明現代的聲音。」更呼籲樂迷們享受MV的故事流動：「戴上耳機，跟著我們的主人公小男孩，一起做一場"虛擬般真實"的夢吧！」

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