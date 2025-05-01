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娛樂 最新消息

甜美女歌手直播「無碼洗澡」 濕身扯下比基尼雪乳遮不住

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國女歌手Beer擁有甜美嗓音及可愛外貌，過去曾參加選秀節目《泰國好聲音》圈了一票粉絲。然而，她近日在社群直播洗澡淋浴，甚至將比基尼扯下，僅用手遮點避免走光，嚇壞不少網友，也引起粉絲擔憂其精神狀況。

泰國女歌手Beer擁有甜美嗓音及可愛外貌。（翻攝自IG）泰國女歌手Beer擁有甜美嗓音及可愛外貌。（翻攝自IG）

綜合外媒報導，Beer過去曾參加選秀節目《泰國好聲音》，因為其甜美嗓音及亮眼外型走紅，出道後不僅推出音樂作品，也經常在社群分享火辣美照，她的穿搭風格相當性感，總是只穿三點式比基尼，讓傲人身材一覽無遺。

不過，Beer近日在社群的一場直播惹出爭議，只見她身穿鮮豔的黃色比基尼洗澡淋浴，沒想到下一秒她將胸罩解開扯下，僅用雙手遮點避免走光，誇張舉動嚇壞不少網友。

有網友將該片段剪輯上傳至社群平台，導致畫面在網上瘋傳，立刻掀起討論，有粉絲認為她的行為「很大膽」，讚嘆其自信，覺得這場演出將性感和尺度平衡適宜。然而，有另一派網友擔憂她是否在精神狀況或心理壓力出現問題，才會做出脫序行為。

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